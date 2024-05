«Quatre blessés de différentes gravités ont été enregistrés tôt dans la matinée d'hier, suite à la collision de deux bus dans la cité des 200 Logements dans la commune et daïra d'Es Senia», a indiqué la cellule de communication près la direction de la Protection civile de la wilaya d'Oran.

La même source a ajouté que «les blessés ont été évacués vers la polyclinique de la même localité». Le bus est ce moyen de transport en commun censé été particulièrement sécurisant et sécurisé. Tout le contraire se produit dans plus d'un cas. Il est cité dans de nombreux accidents.

Le dernier en date a été enregistré jeudi dans la wilaya de Constantine, très précisément sur la RN 03 au lieudit Bensalah dans la commune de Zighoud Youcef. Cet accident porte l'estampille d'une collision entre un bus assurant la liaison de la ville de Skikda à Hassi Messaoud, et un véhicule utilitaire ayant fait, selon la Protection civile 2 morts âgés de 32 ans chacun et 4 blessés âgés entre 27 et 56 ans. La Protection civile a, dans son dernier bilan, fait état de 9 morts et 155 blessés enregistrés un peu partout sur plusieurs routes du pays.

La même source indique que «le plus lourd bilan a été enregistré dans la wilaya de Bouira», soulignant avoir «enregistré 3 décès et 3 blessés suite à deux accidents de la circulation», le premier est survenu dans la localité d'Aïn El Türck, tandis que le second s'est produit au lieudit Tizi Djaâboub dans la localité d'Ath Laâziz. Dans la wilaya de Tlemcen, un jeune homme de 26 ans a perdu la vie à la suite d'un accident de la circulation survenu au niveau de la RN 22 reliant la ville d'El Aricha à Sebdou. Il s'agit d'un dérapage du véhicule qui a fait plusieurs tonneaux se soldant par deux blessés, deux hommes âgés entre 22 et 88 ans. Dans la wilaya de Relizane, les services de la Protection civile ont enregistré un accident survenu dans le douar de Chehaïria dans la commune de Zemmoura, ce dernier a fait 5 blessés tous de la même famille. Cet accident porte l'estampille d'une collision entre deux voitures utilitaires. Au milieu du mois d'avril dernier, 12 blessés ont été enregistrés dans un accident de la circulation routière survenu dans le village Ihdikaouene Oufella dans la commune d'Ouaguenoun, à une vingtaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. L'accident s'est produit suite au dérapage d'un fourgon de transport de voyageurs. Les blessés ont été évacués vers la polyclinique de Tikobaïne et au CHU Nedir Mohamed, situé au centre- ville de Tizi Ouzou. Plusieurs autres accidents ont, par ailleurs, été enregistrés durant le mois de Ramadhan dans la wilaya de Tizi Ouzou en dépit des campagnes de sensibilisation menées à longueur d'année par les différents services de sécurité en collaboration avec le mouvement associatif local pour diminuer le nombre de ces accidents.