Attention, le tueur silencieux est de retour ! Lundi dernier à Oran, trois personnes ont failli perdre la vie intoxiquées par le monoxyde de carbone. Elles ont été sauvées in extremis par les agents de la Protection civile. Le constat des secours était implacable : leur chauffe-bain était obstrué, ne permettant pas une bonne évacuation du CO. Un classique pour ce genre de drame ! Pourtant, nombre de citoyens continuent de prendre la chose à la légère. Inconsciemment, on se dit tous que cela n’arrive qu’aux autres, que notre installation est conforme et que s’il y avait un problème on le verrait. Or, ce tueur silencieux ne prévient pas ! Incolore et inodore, il nous emmène vers l’autre monde en quelques minutes sans même avoir eu le temps de se rendre compte de ce qui se passe ou de réagir. Si la famille d’Oran a eu de la chance, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Chaque année, des centaines de personnes perdent la vie. On a assisté à de véritables drames avec des familles entières emportées par ce gaz toxique. L’accident d’Oran doit être la sonnette d’alarme pour nous rappeler que ce « serial-killer » frappe à nos portes. Nous sommes à la veille de l’arrivée du grand froid, c’est donc l’heure de la prévention. Avant de rallumer son chauffe- bain ou son chauffage, un « check up » général s’impose. 2000 ou 3000 da du plombier ne sont rien comparés à notre vie et celle de nos proches. Il faut aussi en profiter pour installer le fameux détecteur de monoxyde de carbone qui est un moyen très efficace pour prévenir ce genre d’accidents domestiques. De plus, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ces détecteurs sont fournis gratuitement par la Sonelgaz. L’opération a débuté l’an dernier progressivement, elle se poursuit actuellement à travers les 58 wilayas du pays. On ne peut pas tous être servis en même temps, ceux qui ont peur peuvent acheter ce type d’appareils qui coûtent aux alentours de 2000 da. Ce n’est rien par rapport à ce qu’ils peuvent nous apporter. De plus, la Sonelgaz propose, depuis trois ans déjà, la « vérification technique des branchements de gaz dans leurs foyers (installations intérieures et appareils fonctionnant au gaz naturel) ». Cela se fait gratuitement en contactant le « centre d’appel (3303), qui transmettra les demandes d’intervention à l’administration technique ». La Sonelgaz vient de lancer, d’ailleurs, une campagne de sensibilisation à ce sujet. C’est , notamment le cas, de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz d’El-Harrach (Alger). Elle a organisé des portes ouvertes au niveau des agences sous sa direction afin de sensibiliser les clients sur les gestes à suivre pour éviter ce type d’incidents domestiques. Il est aussi question de caravanes de sensibilisations au niveau des quartiers, et du porte-à-porte ou des « ’flyers » seront distribués. Ces derniers expliquent clairement les gestes à suivre afin d’éviter le pire. De même pour les services de la Protection civile. Eux aussi font chaque année de la sensibilisation. Ils font le tour des villes, quartiers et villages pour prévenir les citoyens sur les dangers d’une mauvaise installation, d’appareils défaillants ou simple manque d’entretien. Les pompiers vont même dans les mosquées pour toucher le plus grand nombre possible de citoyens. Certains fabricants d’appareils de chauffage et chauffe bain jouent aussi le jeu. Au-delà de la sensibilisation, ils vont dans l’action. C’est le cas de l’entreprise privée algérienne, Condor. Elle a proposé à ses clients ayant acquis un chauffage à gaz chez eux, de les appeler pour venir faire contrôler l’installation par leurs techniciens, tout en offrant gratuitement un détecteur de monoxyde de carbone qui sera installé los de cette vérification. Il s’agit là de petits exemples parmi tant d’autres. Cependant, malgré les efforts fournis, on Àcontinue chaque hiver à voir des vies emportées par ce tueur silencieux. Il faut « taper fort » contre les plombiers et autres vendeurs sans foi ni loi. Par des images publiées par la Protection civile, on a pu voir de véritables crimes avec des installations qui sont plus des bombes à retardement. À cela, il faut ajouter les appareils non conformes qui sont vendus dans certains commerces mettant en danger la vie de leurs acquéreurs. La balle est également dans le camp des citoyens qui doivent jouer le jeu en appliquant strictement les recommandations qui leurs sont fournies par les autorités compétentes. C’est l’heure de bien faire. Il vaut mieux guérir que…périr !