Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a mis en avant, jeudi, lors d'une visite de travail effectuée à cette wilaya l'importance «stratégique» de la station de dessalement d'eau de mer de Tighremt dans la commune de Toudja à l'ouest de Béjaia.

Il s'est montré satisfait du rythme d'avancement des travaux de réalisation de ce projet qui mettra à l'abri de la région et au moins quatre wilayas du stress hydrique. Cette station est appelée à alimenter, à terme, les wilayas voisines, notamment Sétif, Bordj-Bou-Araridj et Bouira avec une production quotidiennement 300 000 m3 alors que les besoins de la wilaya de Bejaia s'établissent à quelques 250 000 m3, a encore souligné le ministre.

Sur place, Cosider-canalisation et les entreprises hydrauliques relevant du ministère, sont en phase finale de la transformation du site en question afin d'accueillir les équipements pendant que d'autres s'attèlent à mettre en place les conduites en eau de toute la région ouest dans une première phase.

Là aussi Derbal n'a pas caché sa satisfaction devant l'avancement des travaux de réalisation, en aval, du réseau d'alimentation en eau potable (AEP) et des transferts hydriques de la station vers les agglomérations limitrophes. Il a insisté sur la conjugaison des efforts pour livrer le projet dans les délais contractuels, et pourquoi pas « avant terme». Lors d'une halte observée dans la commune de Sidi Aïch, le ministre de l'Hydraulique a instruit les responsables en charge de la réalisation de la station d'épuration des eaux usées de la ville de lever tous les obstacles pour livrer cette infrastructure dans les plus brefs délais tout en respectant les normes techniques internationales allant même jusqu'à fixer le seuil de la fin du mois. Pour ce faire, Derbal a insisté sur le renforcement des entreprises de réalisation avec les ressources financières et humaines nécessaires, tout en respectant le système de travail 3×8 ou 2×10.

D'une capacité de traitement de 10 400 mètres cubes par jour, cette station s'inscrit dans le plan d'action du secteur visant à augmenter les capacités de traitement des eaux impropres. Elle permettra de protéger les nappes phréatiques de la région de la pollution, épurer les eaux de l'oued Soummam et produire une eau qui sera utilisée pour irrigation des terres agricoles et industrielles de toute la vallée de la Soummam, conformément aux instructions du président de la République visant à atteindre la réutilisation annuelle de 60% des eaux épurées.

La délégation ministérielle a procédé à la mise en service du projet de puits artésiens au profit des communes de Barbacha et d'Amizour.

Durant sa visite, le ministre a également passé en revue plusieurs autres chantiers, notamment le lancement de la réalisation d'une autre station d'épuration des eaux usées à Oued-Ghir. Le ministre a exhorté les cadres techniques de ces deux projets à «aller vite» et surtout «à réfléchir dores et déjà, à la possibilité d'exploiter à pleine capacité les eaux traitées et leur mise à disposition en faveur de l'irrigation agricole».

En marge de cette visite les élus locaux ont attiré l'attention du ministre sur la situation des oueds qui traversent la ville de Bejaia avec tout ce qu'ils charrient comme objets hétéraclites qui menacent la santé et l'environnement. Il en est de même pour la station d'épuration qui «est presque totalement hors service», selon un élu de l'APW.

Les déchets chimiques déversés dans les oueds et vers la mer étaient entre autres préoccupations soulevées et pour lesquelles le ministre a promis que des mesures nécessaires, pour résoudre les problèmes.