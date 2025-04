Sur une note de stabilité, la récente enquête de l’ONS relève la stagnation du taux d’inflation au mois de février 2025 à 3,8%. Une tendance baissière qui se confirme à travers l’inscription du même taux d’inflation sur deux mois consécutifs.

À ce titre, les mois de janvier et de février traduisent clairement une situation qui reflète les impacts des actions de réformes et de restructuration de l’économie nationale. Sur le terrain, ce recul de la tendance inflationniste demeure visible, à travers les avancées notables, enregistrées en matière de régulation du marché de la consommation, de la maîtrise des axes de l’approvisionnement, de la distribution et du stockage.

Il faut dire que ces dernières années ont été particulièrement axées sur le renforcement des processus de production, à travers un accompagnement sans faille de l’État aux producteurs et aux commerçants. Les résultats de cette stratégie commencent à impacter le marché à travers un recul des situations de hausse inexpliquées des produits à large consommation. À cela s’ajoutent les actions de lutte contre la spéculation et le monopole, renforcés par les actions de contrôle et de suivi de l’évolution de prix.

Il va sans dire qu’il reste beaucoup à faire pour atteindre des équilibres efficients entre la consommation, la production et les importations, mais il n’en demeure pas moins que les premiers résultats font état d’une réelle stabilité du marché, à l’image de la gestion du mois de Ramadhan et des périodes des grandes fêtes. Dans ce sillage, il y a lieu de souligner que les indicateurs économiques tendent au vert et renseignent sur une évolution qui répond aux besoins de consommation et à ceux du développement économique.

Car, il faut le dire, le recul de l’inflation est engendré en profondeur par la relance des axes centraux de l’économie nationale, notamment l’ouverture de l’investissement, et l’allègement des processus de création et d’exploitation d’entreprise.

C’est précisément ce regain en attractivité qui découle du travail de l’ensemble des organismes de soutien et d’accompagnement tels que l’Aapi, qui contribuent au changement positif du paysage économique et commercial.

À ce titre, le constat des organismes économiques et financiers internationaux demeure sans équivoque, sur l’évolution positive de l’économie algérienne. Une évolution qui commence à impacter le pouvoir d’achat du citoyen, à travers les mesures et les mécanismes mis en œuvre par les pouvoirs publics.