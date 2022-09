Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, énumère d'importantes mesures prises par son département en vue d'éviter aux jeunes écoliers le supplice du poids des cartables. En effet, lors de son intervention, hier, au Forum de la Radio nationale Chaîne I, il a évoqué le recours systématique à la tablette et au livre électronique, afin d'alléger le paquetage des élèves. Alors qu'il a énuméré pas moins de huit dispositions en vue de rendre le quotidien des écoliers moins «chargé», il en a appelé à la collaboration active des parents en vue d'assurer un meilleur confort à leurs enfants sur les chemins de l'école, en les dotant, notamment, du strict nécessaire en articles scolaires et le choix adéquat du cartable ou du sac à dos. À en croire le ministre, l'usage de la tablette sera généralisé et touchera le maximum d'établissements, sachant que 1629 écoles sont déjà fournies à cet effet. Le ministre a également précisé que les livres seront mis à disposition des cycles de troisième année, quatrième année et cinquième primaire; soit les paliers les plus concernés par le poids excessif des cartables. Belabed a, en sus, indiqué que le recours aux casiers dans les classes sera systématique en vue de la même fin. Selon le premier responsable de l'Education nationale, pas moins de trois millions d'élèves bénéficieront gratuitement des manuels scolaires. Il a, dans la foulée de sa déclaration, mentionné que la distribution de ces ouvrages s'est déroulée, cette année, dans d'excellentes conditions loin du brouhaha des files indiennes et autres processions traditionnelles...Ces ouvrages ont été distribués aux établissement scolaires, mais également à 1400 bibliothèques privées, les foires et autres structures. Il a de même évoqué le partenariat avec l'Office national des publications scolaires Onps pour leur diffusion. «Ces structures viennent soutenir l'opération de vente des ouvrages au sein des établissements éducatifs» avait déjà eu à indiquer Belabed qui avait également évoqué la possibilité de passer par la vente électronique du manuel scolaire suite au renouvellement d'une convention de partenariat entre l'Onps et une société privée, avec la garantie du service de livraison. Rebondissant sur l'avènement du baccalauréat artistique, Belabed a noté un engouement certain pour la filière artistique et ce à l'échelle de toutes les wilayas du pays. Concernant cette branche d'étude il a signalé que les lycéens qui y seront inscrits seront soumis au régime de l'internat sachant que le début des cours auront lieu le 21 septembre prochain. Belabed a enfin rappelé l'épisode de Covid-19 tout en faisant savoir que le passage à une scolarité normale intervient après trois années exceptionnelles et un régime imposé par la crise sanitaire. «L'enseignement n'a jamais souffert de coupure, en dépit des difficulté du moment» a-t-il dit non sans rappeler que l'épisode de la crise sanitaire a été franchi avec succès.