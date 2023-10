Un inculpé de menaces et injures, s'appuyant lourdement sur une canne, était présent dans la salle d'audience du tribunal, au moment où la juge écontait le récit d'un auteur de coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme blanche. Ici, il s'agit d'un bâton de poids, bon à assommer un taureau en furie. À un moment donné, l'inculpé proteste quand la juge lui fait remarquer que la présence du gourdin, était à elle seule un délit. Puis il dit entre ses grosses mâchoires tombantes:»Mais que voulez-vous? Je portais sur moi le gourdin car, blessé à la cheville, je m'en servais pour ‘m'appuyer dessus, pour pouvoir marcher.» Le dialogue continuera dans un silence total, jusqu'à la fin. Plus tard, appelé à la barre, l'inculpé de menaces et d'injures s'avance, sa canne à la main. Le voyant ainsi dans cet état, la présidente lui demanda si le tribunal pouvait renvoyer le procès car visiblement, il n'allait pas bien.

Devant son hésitation, la juge dit, sans sourire: «À vous voir ainsi, je parierais mon repas du soir que vous ne serez pas en mesure de répondre au tribunal, dans l'état où vous vous trouvez.», articule, la magistrate, l'oeil vif et la lèvre tombante. Apeuré par cette supposition, le gus lâcha:»Y a un problème, madame la juge?» répondit le vieux.

--Oui, et un très gros!» prononce, sans sourire, la magistrate qui sentit à ce moment-là, que le fruit était mûr et très bon à la consommation!

Le vieux se tourna vers le flic, et lui tendit la canne!!