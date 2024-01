Le port d’armes blanches constitue d’autant plus un simple fait divers qu’il risque d’être banalisé et susceptible de prendre de l’ampleur au moindre relâchement ou encore de la sous estimation de ce phénomène. Acharnée est ainsi donc la traque lancée par les deux corps de sécurité, les services de police et leurs collègues de la Gendarmerie nationale. En effet, la dernière offensive combinée qu’ils ont lancée en fin de semaine à Mers El Kebir et à Ain El Türck, a été sanctionnée par la saisie de 20 armes blanches de différents types, allant de simples couteaux aux grands coutelas appelés localement de «bouchia». Cette opération a été déclenchée à plusieurs points abritant les foyers de criminalité des deux localités. Elle a également abouti à l’arrestation de 12 individus parmi lesquels 11 d’entre eux font l’objet de recherches pour des affaires de criminalité les citant. Cette opération coup de poing porte dans ses dimensions la lutte contre les gangs de quartiers semant le trouble et la terreur. Ces malfrats sont très souvent pourvus d’armes…blanches qu’ils utilisent dans leurs différentes «opérations » criminelles, agressions, vols et autres. Dans toutes les affaires criminelles traitées aussi bien par la Gendarmerie nationale que par les services de police, la présence d’armes blanches a toujours été relevée. De la simple agression dans la rue à l’apostrophe de la victime pour la délester des biens qu’elle porte, à la drogue, aux vols de différentes natures, tentative de quitter clandestinement le territoire national, des membres de ces réseaux criminels n’hésitent aucunement à faire usage de leurs «armes» blanches.

Il en est de même des «batailles » rangées opposant les gangs des quartiers. Dans de nombreuses situations, ces derniers vont jusqu’à s’organiser en «gladiateurs», livrant des «batailles » nocturnes où des armes «lourdes» sont utilisées. Il s’agit des sabres et de harpons (fusils de pêche) qu’ils pointent comme «armes d’assaut» et d’antennes paraboliques utilisées comme boucliers, en plus de l’utilisation de ces petites «pompes» lacrymogènes utilisées dans les agressions. L’arme blanche ou encore le couteau de gros calibre est également souvent présente dans le trafic de drogue. Nombreuses sont les affaires qui ont été traitées dans ce registre et qui ont, dans leur majeure partie, abouti à la saisie de ces objets contondants, des couteaux et autres coutelas qualifiés par le législateur algérien d’armes blanches. Outre son utilisation dans les agressions, ce couteau est également utilisé pour découper les «boules» de kif traité en petits morceaux pour le revendre par des dealers en milieu urbain. Sinon comment interpréter le fait que des dealers de quartiers soient arrêtés en flagrant délit de possession, outre de stupéfiants, de ces armes blanches ? Il en est de même pour les gros pourvoyeurs de drogue qui sont très souvent armés de ces sabres et couteaux lors de leurs «go fasts».

La législation est claire à ce sujet, le port d’armes blanches est illégal. Il est d’autant plus strictement interdit que ce fait est puni par la justice par une peine allant d’une amende à la prison. Cette sentence est fréquemment sévère en cas de récidive.