Les opérations de démolition des constructions illicites, l'éradication des décharges sauvages et la relance des projets ont été au centre d'un conseil de l'exécutif tenu la veille de la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de Novembre L'action de destruction des édifices illégaux érigés sur le foncier public se poursuivra dans le temps et selon les besoins les plus urgents, c'est ce qu'a indiqué le chef de l'exécutif de la wilaya dans une intervention sur les ondes de la radio locale. Il a précisé que ces opérations ne sont pas du tout sélectives et se poursuivront jusqu'à l'élimination totale de ce fléau qui prive l'État d'un foncier nécessaire pour réalisation les équipements publics. Cette affirmation est venue en réponse à une question sur les ondes de la radio diffusée à l'issue du conseil de wilaya tenue dans la journée de mardi, dans le cadre du suivi des projets de développement inscrits au profit des citoyens, notamment ceux qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de l'environnement. Afin d'accélérer le rythme d'achèvement des projets en cours réalisés dans certaines opérations liées aux différents secteurs, Le wali de Béjaïa a présidé la réunion du Conseil exécutif de wilaya en présence de plusieurs responsables. Le chef de l'exécutif s'est engagé à les accompagner dans l'exercice de leurs fonctions, à la lumière de la stratégie élaborée, basée essentiellement sur la concertation. Après la présentation détaillée de l'étendue de la mise en oeuvre des recommandations et des instructions données lors des réunions du conseil exécutif, le taux de consommation des crédits de paiement pour l'année 2023, ainsi que le bilan des opérations non lancées ont été abordés afin de relancer ces projets de développement pour différents secteurs. Des instructions strictes sur la nécessité d'apurer les chiffres des différents programmes, notamment sectoriels, en clôturant toutes les opérations achevées, ont été données, tout en accordant la plus haute importance à la relance de tous les projets suspendus, non lancés, et à consommer les crédits accordés. À l'adresse des présidents des assemblées locales, la nécessité d'assurer la propreté de l'environnement, d'éliminer les décharges sauvages et de créer des espaces verts a été renouvelée afin d'éliminer un tant soit peu cette calamité, qui a défiguré le paysage des communes. «Le wali a ordonné de s'attaquer au phénomène et d'attribuer des terrains pour la réalisation de centres de collecte des déchets», indique le communiqué de la wilaya. Le processus d'indemnisation des citoyens touchés par les incendies déclarés dans certaines municipalités a été abordé, tout comme celui lié aux opérations de démolition des constructions illicites, relevant la nécessité de poursuivre ces opérations de récupération des terres domaniales squattées.