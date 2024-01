Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a indiqué «que les perturbations de l’alimentation en eau potable seront dépassées définitivement à la faveur de la mise en marche de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Blanc» dans la commune d’Ain El Karma», localité située à l’extrême ouest d’Oran. En visite hier dans la wilaya d’Oran, le ministre s’est attardé sur le projet, celui-ci portant sur la réalisation de la station de dessalage de l’eau de mer de Cap Blanc et mise amplement sur l’apport considérable de ce gigantesque projet, notamment en ce qui a trait à la production et à l’alimentation en eau potable, en plus des habitations de la wilaya d’Oran, de plusieurs autres localités de la partie ouest du pays.

Il dira, dans ce sens, que «la station de Cap Blanc constitue la colonne vertébrale devant jouer un rôle prépondérant dans la production, la distribution et l’alimentation en eau potable aussi bien des habitants de la wilaya d’Oran que de plusieurs autres wilayas de l’Ouest». Connaissant un taux d’avancement appréciable, la station de Cap Blanc sera livrée dans les délais. D’où la nécessité de lancer d’autres travaux sous- adjacents.

Le ministre a, dans ce sens, fait état de la nécessité du lancement des démarches portant sur la réalisation des chantiers liés à la mise en place des équipements, des canalisations de distribution et autres travaux supplémentaires. «Nous devons entamer, dès maintenant, ces chantiers et œuvrer à la finalisation des travaux », a affirmé Derbal, exhortant les directeurs exécutifs de la wilaya en charge de l’hydraulique de se mettre, d’ores et déjà, à la besogne en «mettant en place les cahiers de charge en vue de lancer les avis d’appel d’offres».

«Il est question des gagner du temps», a-t-il fait savoir. Par là même, le ministre n’a pas omis, au passage de s’adresser aux responsables de la société des eaux d’Oran (Seor) pour leur rappeler la nécessité de passer à «la gestion numérique du secteur et à la numérisation de ses services ». «La numérisation permet et facilite cette opération de gestion», a-t-il expliqué. Abordant la question liée à la couleur jaunâtre de l’eau distribuée dans la wilaya d’Oran, il a indiqué que «cette problématique est le fait de la vétusté des canalisations pour laquelle l’État a accordé, en première phase, un montant de un milliard de dinars pour la rénovation desdites canalisations, en attendant la seconde tranche qui sera subventionnée à hauteur de 1,7 milliard de dinars». Le coup d’envoi des travaux de réalisation de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Blanc a été donné, au mois de juin 2022, par le président Tebboune, lors de sa visite à Oran.

Le chef de l’État a insisté sur «la nécessité d’assurer un approvisionnement régulier des citoyens en eau potable et d’éviter des coupures durant de longues périodes», affirmant qu’«il est formellement interdit de couper l’eau durant deux jours successifs».

Il avait estimé qu’«il était du devoir des autorités concernées de «respecter leurs engagements vis-à-vis du citoyen, en ce qui concerne les programmes d’alimentation en eau potable», recommandant «l’utilisation de l’eau dessalée pour satisfaire les besoins des consommateurs et celle provenant des nappes et des barrages, pour l’irrigation agricole».

«Les travaux de réalisation de la Station de dessalement d’eau de mer de Cap Blanc sont un projet stratégique en mesure de sécuriser l’alimentation en eau potable dans la wilaya d’Oran et renforcer les ressources hydriques d’autres wilayas de l’Ouest, ils vont bon train», a-t-on fait savoir. Sa réalisation a été décidée aux fins de répondre aux besoins de la région ouest d’Oran, la station de Cap Blanc a une capacité de production de 300000 mètres cubes/jour.

Lancée en juin 2022, les délais de réalisation ont été fixés à 28 mois. Ce projet a été confié à des filiales du groupe Sonatrach telles que la Société nationale de génie civil et du bâtiment (GCB) et l’Entreprise nationale de grands travaux pétroliers (Engtp). Cette station est la 5ème du genre, après celles lancées à Béjaïa, Boumerdès, Tipaza et El Taref, avec une capacité de production de 300 000 mètres cubes/jour chacune.