Dans quelques jours, Mechtras célèbrera la fête de la plaquemine, connue également sous l’appellation de «Akarmous ouroumi» ou kaki ou encore figue caque. La fête, attendue les 19, 20 et 21 du mois d’octobre, revient dans sa 9ème édition avec nombre de nouveautés au menu qui sera étalée au niveau du centre de formation professionnelle Saïd Messaoudi situé au chef-lieu de la commune, Mechtras, l’occasion aussi d’examiner l’évolution de la culture de la plaquemine dans la région de Boghni et le parcours fait par ce produit du terroir spécifique à la région. Ce sera également une halte pour discuter des problèmes rencontrés par les producteurs et d’étudier les difficultés empêchant la plaquemine de percer sur le marché national.

Cette manifestation culturelle et économique s’impose désormais comme le rendez-vous traditionnel de tous les producteurs de la plaquemine de la wilaya de Tizi Ouzou et de l’Algérie. Les organisateurs dont principalement l’association culturelle Tala Guellid, en collaboration avec l’Assemblée populaire de wilaya, l’Assemblée populaire communale ainsi que le Cfpa de Mechras comptent opérer un regroupement des producteurs et des citoyens afin de leur faire découvrir ce fruit dont l’histoire remonte à loin dans la région. L’opportunité sera également mise à profit pour disserter sur l’avenir de la filière. La production de la figue caque est une activité rentable si elle est pratiquée avec professionnalisme, de l’avis même des citoyens de Mechtras.

Aussi, afin d’aller vers cette perspective économique de développement local, les organisateurs ne manqueront pas de soulever les problèmes rencontrés par les producteurs, afin de faire émerger de véritables solutions.

L’un des plus importants problèmes justement et il est de taille, est le fait que de nombreux habitants de la région de Boghni ne croient pas que la culture de ce fruit puisse se développer économiquement. Ils continuent encore à le cultiver dans leurs jardins mais sans la prétention d’en faire une activité rentable se suffisant juste d’un usage personnel et familial. Selon des citoyens de la région, les gens n’y croient pas encore parce qu’ils n’ont pas constaté sur le terrain la présence des services concernés avec une stratégie de développement économique de la branche bien précise. La production commercialisée actuellement n’a été rendue possible que par l’abnégation des organisateurs de la fête qui continuent de sensibiliser les citoyens sur les possibilités commerciales de la filière. C’est justement ce qui donne à la fête du kaki de Mechtras toute son importance.

Enfin, rappelons que la plaquemine est un fruit exotique qui n’existait pas en Kabylie avant la colonisation. Ce n’est qu’au début des années 1940 que des colons ont tenté de cultiver ce fruit dans la région. Une véritable réussite, car les conditions climatiques marquées par l’humidité et l’ensoleillement ont favorisé sa réussite. Les villageois ont, ainsi, appris à cultiver la plaquemine tout en pérennisant son existence, bien après le départ des Français. Aujourd’hui, ce fruit originaire d’Asie, s’est très bien acclimaté à Mechtras et continue d’être cultivé. Pratiquement, toutes les familles en possèdent quelques arbres dans leurs vergers.