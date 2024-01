La foire du miel du Djurdjura revient dans sa 5ème édition à partir de demain, à la place de l'ancienne mairie de la ville de Tizi Ouzou. C'est ce qu'ont annoncé les services de l'agriculture de la wilaya, qui donnent ainsi une opportunité de plus aux apiculteurs de faire connaître et surtout commercialiser leur production ainsi que les sous-produits inhérents appelés aussi produits de la ruche. La manifestation se poursuivra tout au long de la semaine pour prendre fin le 3 février prochain. Pour l'organisation de cette session de la fête du miel, les services agricoles se sont associés à divers partenaires, dont notamment la Chambre de l'agriculture de la wilaya, la Coopérative agricole polyvalente ainsi que l'Assemblée populaire communale (APC) et l'APW. En fait, cette exposition représente l'un des moyens efficaces que les pouvoirs publics mettent à la disposition des éleveurs d'abeilles dans l'optique de leur permettre de faire connaître leurs produits auprès d'un large public. Outre cette promotion, la foire est également un rendez-vous important pour les gens de la filière afin de commercialiser leurs produits dont essentiellement les diverses variétés de miel ainsi qu'une large gamme de produits de la ruche. Grâce à ses objectifs, la foire du miel du Djurdjura s'impose aujourd'hui comme l'un des plus importants rendez-vous commerciaux de la wilaya. Chaque année, la manifestation, connaît une augmentation du nombre d'exposants qui y trouvent une occasion idéale pour pérenniser leur filière.Par ailleurs, il convient de noter que le miel et ses produits souffrent également de leurs prix très élevés. Avec un kilogramme de miel cédé à plus de 4 000 dinars, les consommateurs trouvent du mal à consacrer cette partie de leur bourse à l'achat du miel. Selon toute vraisemblance, la consommation annuelle de miel chez le citoyen algérien est l'une des plus faibles au monde, ce qui réduit les opportunités de vente minces et minimes. Aussi, cette situation réduit les objectifs des apiculteurs qui réclament de véritables solutions dont entre autres, le passage à l'exportation afin de toucher les marchés internationaux. Cette perspective passe, toutefois, selon les spécialistes, par une autre étape plus importante, à savoir la disponibilité des laboratoires de certification et surtout un marché national bien huilé.