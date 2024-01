Importants moyens humains déployés Un énorme incendie s'est déclaré durant l'après- midi d'hier aux environs de 13 h, c'était à la forêt de Begass dans la commune de Kadiria. L'incendie tellement important ne pouvait être maitrisé par les seules pompiers de l'unité de Kadiria, il a fallu un renfort considérable en matières d'effectifs et de moyens matériels. Le lieutenant youcef Abdat, chargé de communication de la Protection civile de Bouira, précise que les reliefs accidentés de la région et les accès difficiles pour atteindre les flammes, ajoutée à cela l'obligation de sécuriser les populations mitoyennes ont nécessité l'intervention de plusieurs autres unités de la Protection civile, à savoir, les unités de Hizer, Omar, Djebahia,Sour el ghouzlane et Oued el berdi. Le même officier souligne la participation de la colonne mobile de Biskra à cette opération complexe, et revient sur le professionnalisme des éléments de la Protection civile, lesquels, à quatre heures du matin, grâce à une tactique pédestre, faute d'accès carrossables, ils ont pu atteindre les feux et les maîtriser aux environs de 7 h 00.Au moment où l'on parle; l'incendie eSt maitrisé et les équipes de surveillance de la Protection civile demeurent sur place. Il y a lieu de souligner les efforts conjugués de tous les secteurs concernés, à savoir, la Gendarmerie nationale, les forestiers et aussi des bénévoles. Enfin pour éviter d'éventuels risques de propagation des feux vers les habitations riveraines, il a été procédé à leur délogement momentanément. Les dégâts occasionnés, fort heureusement n'ont pas touché les personnes, ce sont quelques hectares de broussailles, des oliviers et autres arbres fruitiers. L'on apprend que l'opération a été supervisée par le directeur de la Protection civile et que le wali de Bouira Abdelkrim Lamouri, était sur les lieux pour s'enquérir de la situation de visu.