Les citoyens des communes d'Ouaguenoun, Aït Aïssa Mimoun et Boudjima vont enfin retrouver la circulation normale de leur transport après la réouverture, hier, de la gare de Timizart Loghbar. La cérémonie de réouverture après une fermeture qui a duré six mois s'est déroulée en présence du wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi, ainsi que d'autres responsables de wilaya, notamment le directeur du secteur des transports.

Une réception qui intervient, faut-il le noter, dans les délais impartis, étant donné que les travaux de réfection et de réaménagement ont été lancés, il y a six mois. À signaler également que les services de la wilaya ont annoncé, le même jour, la signature d'un contrat d'exploitation de cette gare avec l'Etuto (Entreprise du transport urbain de la ville de Tizi Ouzou.

En fait, les pouvoirs publics avaient décidé de procéder à la fermeture de cette gare située à Timizart Loghbar, à la sortie nord-est de la ville de Tizi Ouzou, car elle était devenue quasiment impraticable. Tellement dégradée et abandonnée, les citoyens, surtout les femmes, craignaient de s'y retrouver à attendre le transport après 17h. La gare était dans un état de délabrement inqualifiable. Ce qui a amené la décision des services concernés au niveau de la wilaya à entamer des travaux de sa réfection. Toutefois, il convient de rappeler que ce projet destiné à améliorer le cadre de vie des populations a été lancé à la mauvaise période, selon les citoyens et les transporteurs eux-mêmes. En effet, au lancement des travaux, il a d'abord fallu fermer la gare et affecter les transporteurs vers la gare de Boukhalfa, en attendant la fin des travaux. Des transporteurs qui avaient, pour rappel, lancé un mouvement de grève pour protester contre ce choix qui double le trajet tout en maintenant le même prix.

Une grève à laquelle mettront fin les transporteurs après les assurances des services concernés quant au strict respect des délais impartis aux travaux. De leur côté, les citoyens avaient, de leur part, reproché aux services concernés d'avoir choisi le lancement des travaux à la rentrée scolaire.

Ce qui a en effet temporairement perturbé la mobilité dans ces communes concernées. Mais les mêmes citoyens ont vite fait de constater que le projet était dans leur intérêt et qu'il y a un sacrifice à faire. D'ailleurs, ils ont grandement contribué à la décision des transporteurs de mettre fin à leur grève. Par ailleurs, il convient de signaler aussi que cette gare fait partie d'un plan de transport de la ville de Tizi Ouzou. Un plan qui n'a visiblement pas donné de résultats, car les pouvoirs publics ont relancé la préparation d'un autre projet de plan de transport afin d'améliorer la circulation dans la ville de Tizi Ouzou et ses environs. Bien qu'une amélioration soit visible dans la circulation au sein de la ville des Genêts, il n'en demeure pas moins que les automobilistes souffrent toujours de la lenteur et du manque de parkings.

Enfin, une chose est certaine, les citoyens des communes concernées seront soulagés tout comme les transporteurs. Le long trajet qu'il faut faire chaque jour pour rejoindre la gare de Boukhalifa en venant d'Ouaguenoun ou d'Aït Aïssa Mimoun a fait que le nombre de navettes a baissé engendrant ainsi le manque de transport. Aujourd'hui, les choses reviennent à la normale avec une gare flambant neuve et dotée de toutes les infrastructures nécessaires dont les commerces, les abribus outre la propreté qui va y régner après le contrat signé avec l'Etuto pour sa gestion future.