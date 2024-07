Avant de commencer cette perle estivale, saluons avec fierté et «chaleurs», le courage de la moitié de l'effectif du personnel qui prit complètement en charge, les «absences justifiées» des magistrats et greffiers, qui profitent du farniente du congé annuel. Radouane Haouchine, le président du tribunal veille au grain, avec l'infatigable numéro deux du parquet local, en l'occurrence le jeune et dévoué Okba Djabri, le jovial procureur qui a l'oeil à tout.

D'ailleurs, il n'a pas eu de mal à convaincre un plaignant à propos d'une véritable escroquerie, savamment menée, car l'escroc connaissait vraisemblablement la loi qui dispose, qu'en toute chose, un emprunt d'une somme égale ou supérieure à cent mille dinars, une reconnaissance de dette, effectuée par devant un notaire, est obligatoire. Sinon, la plainte non recevable par le parquet, est alors introduite devant le civil, sans garantie! Le pauvre citoyen et sa fille, la victime, s'en retournèrent chez eux, essayant le «dialogue» avec le papa de l'escroc en question, pour récupérer leur cent dix millions de centimes. Voilà ce que c'est que faire confiance à une connaissance! Le guichet unique est comme d'habitude plein comme un oeuf, et sans la patience et la volonté des greffiers et greffières encore en lice, ce serait l'anarchie.

Le magistrat de permanence n'était autre que le président du tribunal en personne qui ne se dérobe pas aux engagements de la tutelle d'assurer le meilleur service n cette période marquée par les grandes et dérangeantes chaleurs, d'harassante et agaçante humidité.

Le service d'ordre est à féliciter pour l'oeuvre quotidienne constatée chaque jour. Les juges d'instruction, et notamment le souriant doyen, Abdeslam Bouremani, s'échinent à étudier les dossiers d'affaires nouvellement introduites au niveau du ministère public. Dans le couloir du parquet, les pas feutrés des visiteurs contrastent avec le bruit des citoyens qui entrent ou qui sortent, le document en mains, heureux et satisfaits, du bon service du guichet unique, un des plus grands du pays. Vivement l'ouverture du futur tribunal de...Bouazaréah et d'El Makaria (cour d'Alger)