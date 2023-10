C'est l'annonce de l'entrée du juge, de la procureure et de la jeune greffière.

Le juge reste debout le temps que toute l'assistance prenne place. Soudain, il s'écrie, du haut de son immense pupitre propre et net, et où des chemises traînent, sans trop faire attention aux nouveaux venus, en guise de salut aux magistrats: «Dites donc, vous n'aviez jamais appris à vous lever, à l'entrée du tribunal, en guise de salut du lever des couleurs nationales? Si vous l'ignoriez, vous voilà initiés!»

Cette inattendue sortie du président de l'audience correctionnelle l'a été car une poignée de personnes ne s'étaient pas levées à l'entrée des magistrats, signe de respect au drapeau national.

Pour ceux qui ne savaient pas qu'il fallait se lever devant une juridiction qui s'installait, les voilà avertis! Tout le monde est à sa place, on peut donc commencer à travailler.

La procureure est sereine. Son minois est respectable, et montre des signes de repos

nocturne, sans embêtements, du genre cauchemardesques! Elle est bien dans son siège dont le seul privilège, reste l'opportunité des poursuites. Elle semble résignée à supporter la pression, que donne le public venu en nombre, surtout, côté membres de la famille de l'inculpé.

Des avocats chevronnés avaient le sourire, après le «discours» moralisateur adressé, en direction des gens, du juge autour de l'installation de la juridiction.

Il est vrai qu'en matière de respect des traditions juridiques, notre société est demeurée très loin des autres pays arabes.

Il ne faut pas jeter la pierre en direction de la société, mais plutôt dans le «jardin de la politique nationale». Cela nous donne envie d'éclater de rire, lorsque nous entendons, les gens affirmer sans sourciller, que la justice était «à plat-ventre».

Non! Pas du tout! C'était, à l'époque, la politique des différents régimes de 1962 à 2019, qui a fait que tout le peuple algérien était, au «sévère» garde-à -vous, et cela l'était par l'absence d'authentiques dirigeants démocrates, surtout, après la «gauche et moche» ouverture démocratique en 1988!

Les femmes et hommes «faits» pour diriger sainement le pays, s'étaient sagement retirés.