Une nouvelle loi entre en vigueur. C'est la loi 23-02. Selon Mohamed Bendib, inspecteur de travail régional, qui animait une journée d'étude sur ce thème à la Maison de la culture, elle sert désormais de cadre juridique pour les activités syndicales. Fini le désordre qui régnait au sein de ces mouvements syndicaux, terminé les abus par certains délégués qui confondaient ce qui relevait du syndicat et ce qui relevait de l'administration. Fini, du même coup les injustices sociales. C'est au regard de tout cela que le président Tebboune a pris la décision de changer la règle du jeu. Si les responsables syndicaux sentent qu'ils font l'objet d'une menace quelconque dans l'exercice de leur fonction, ils sont mieux protégés, ainsi que les travailleurs qui se croient lésés dans leurs droits respectifs. Mais, dorénavant les choses sont claires: le délégué syndical doit informer l'employeur de toute décision de grève, de protestation ou tout simplement de réunion. Il ne pourra plus s'absenter sans en référer aux responsables dont il relève administrativement. Tout en explicitant cette loi qui gère l'exerce du droit syndical, l'intervenant a longtemps fustigé les mauvais comportements à l'origine de nombreux conflits au sein d'une entreprise ou d'un établissement public. Il a en outre souligné l'incompatibilité de fait qu'on ne saurait être à la fois une autorité et un délégué syndical. Il a pris l'exemple du responsable doté du pouvoir de licencier et le rôle du délégué syndical qui défend le travailleur sanctionné. Comme d'autre part, il a fait remarquer l'impossibilité de faire partie d'un comité de participation au sein d'un organisme étatique et privé et d'exercer la qualité de délégué syndical.