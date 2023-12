L'article 267 du code pénal est un outil de travail pour le juge du siège qui sait ce que c'est que d' appliquer la loi, signifie: jugez-en plutôt, après une saine lecture de l'article. Cela vaut le coup, c'est sûr! C'est toujours bon à savoir! «Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu'il suit: 1°/ de l'emprisonnement à temps de cinq à dix ans, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l'espèce mentionnée à l'article 264; 2°/du maximum de l'emprisonnement de cinq à dix ans s'il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours. 3°/ de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups, ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité ou perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes. 4°/ de la réclusion perpétuelle, si les coups portés, ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. Lorsqu'il y a préméditation ou guet-apens, la peine est: -le maximum de ll'emprisonnement de cinq à dix ans, dans le cas prévu au paragraphe1° ci-dessus, -la réclusion à temps de dix à vingt ans, ss'il est résulté des blessures faites ou coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours; -la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article. » Un tel article, bien appliqué, remet souvent, en selle certains inculpés en mal de redressement, et ça, c'est meilleur pour la société en particulier.