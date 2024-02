Le phénomène de vol de cuivre ne cesse de prendre des proportions alarmantes à travers la wilaya de Béjaïa, alerte la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa relevant de Sonelgaz-distribution déplorant, 29 actes de vols de câbles en cuivre à travers le territoire de la wilaya durant l'année 2023. «Les ouvrages de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa ne cessent de subir des agressions, en plus des constructions illicites réalisées à proximité ou sur les ouvrages gaz et électricité», note la direction de Sonelgaz dans son communiqué.

La même société tire également la sonnette d'alarme sur un autre phénomène qui a fait surface, ces dernières années, et commence à prendre de l'ampleur. Il s'agit du vol des câbles électriques et conduites de gaz en cuivre. En 2023, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa a enregistré 17 actes de vol, soit plus de 7 km de câbles en cuivre volés à travers le territoire de la wilaya. Ces vols ont concerné à la fois les câbles sous-terrains et aériens constituant des réseaux basse tension, en parallèle et pendant la même période (l'année 2023). Dans le même communiqué, il est précisé que 12 actes de vol ont été enregistrés, soit plus de 2 km de conduite de gaz en cuivre volés, notamment au niveau des colonnes montantes. Conséquemment, l'entreprise est appelée à faire des réparations avec un énorme coût pour faire face à ces agressions enregistrées s'élevant pour l'année 2023, à plus de 5 millions de dinars. En plus de l'impact négatif financier sur la trésorerie de la société causé par ces actes de vol, ces agressions portent aussi préjudice et affectent principalement la qualité et la continuité du service. Des clients restent pénalisés et privés de l'énergie électrique et gazière tout le long de la durée de réparation qui s'ajoute à l'aspect sécuritaire qui met en danger, non seulement la vie des auteurs de ces actes, mais également celle des citoyens de manière générale. Il s'agit souvent de risques mortels à savoir: l'électrocution, les explosions causées par les fuites de gaz et les chutes.