Les services de sécurité maintiennent la pression sur les narcotrafiquants. Il ne se passe presque plus un jour sans qu'une importante annonce de grosse saisie soit signalée. Le tout dernier communiqué de la Dgsn, rendu public, jeudi, fait état de l'arrestation de quatre individus et de la saisie d'une quantité de 11 940 comprimés Prégabaline, communément appelé le «Saroukh». Une drogue très répandue sur le territoire algérien, comme le démontrent les anciens bilans. Ce sont les unités de la brigade mobile de la Police judiciaire de la circonscription administrative de Dar El Beïda (Bmpj) qui ont mené cette opération dont le premier individu intercepté à bord d'un véhicule en provenance d'une wilaya de l'Est, comme souligné dans le même document. Les trois autres têtes de la bande impliqués dans cette affaire sont tombées. Ils ont été aussitôt identifiés suite à une enquête complémentaire diligentée par les même services. À quelques kilomètre de là, les collègues de ce service sécuritaire, précisément les éléments relevant de la police judiciaire de Bab Ezzouar, avaient opéré, la veille, un grand coup de filet. 80 000 comprimés Eitcstasy et 1 kilo et 713 grammes de cocaïne ont été saisis. «Les gros poissons» ont été interpellés lors de cette opération minutieusement planifiée par la police. Six personnes, dont une femme, ont été arrêtées et les policiers ont également réussi à mettre la main sur une somme d'un milliard 390 millions de centimes et cinq véhicules de luxe. L'enquête diligentée par ce corps sécuritaire, a permis aux brigadiers de frapper en plein dans le mille. L'opération s'était soldée par le démantèlement, à Bouira, d'un atelier clandestin de fabrication de ladite drogue de synthèse. Les résultats de l'enquête en question ont démontré que la matière première utilisée dans la fabrication du poison provenait de France et que «la marchandise» était ensuite destinée à alimenter les réseaux de narcotrafiquants des wilayas limitrophes, en l'occurrence ceux de la capitale, Alger. Un peu plus à l'Est, les éléments de la brigade de recherches et d'intervention BRI, relevant de la police judiciaire de Béjaïa, ont mené une autre importante opération coup de poing. Celle-ci s'est soldée par la saisie d'une quantité d'environ deux kg de kif traité et l'arrestation de quatre individus selon un autre communiqué de la Dgsn. Les éléments de la 3ème sûreté urbaine de Sétif ont, pour leur part, réussi à mettre fin aux activités d'un individu qui s'était spécialisé dans la commercialisation illégale de drogues et de psychotropes. Les policiers ont pu mettre la main sur une quantité de 47,12 grammes. Du poison que l'individu, un repris de justice, avait acquis «à l'effet de la commercialiser auprès des jeunes», comme le précise un autre document émis par la Dgsn. Les dernières 48 heures n'ont pas été synonymes de repos pour les éléments de la BRI de Tamanrasset. Les policiers de ce service ont menée une opération coup de poing «chirurgicale». 400 grammes de cocaïne ont été saisis et quatre individus ont été arrêtés lors d'un immense coup de filet digne d'un film hollywoodien. Leurs collègues de Ghardaïa ont, de leur côté, arrêté pas moins de neuf individus impliqués dans le trafic de psychotropes, lors d'opérations distinctes. Les même éléments ont également réussi à mettre la main sur un total de 1 854 capsules de Prégabaline. Les éléments de la Gendarmerie nationale sont eux aussi impliqués dans cette guerre sans pitié engagée contre les narcotrafiquants.

Les gendarmes de la wilaya d'El Oued ont procédé à l'arrestation de deux individus et à la saisie de pas moins de 18 870 psychotropes de type Prégabaline 300mg. L'enquête, ouverte par ce corps constitué, a démontré que ladite quantité est destinée à alimenter les quartiers du nord du pays. Le document de la GN a expliqué, dans ce sillage que les éléments de la Brigade de sécurité routière (BSR) de la GN d'El Oued ont procédé, lors de la fouille d'un autobus à destination d'une wilaya du Nord, à l'arrestation de deux suspects (un homme et une femme) en possession de ladite «marchandise» soigneusement dissimulée dans leurs bagages et qui était destinée à une wilaya du Nord.