Les nombreuses et calamiteuses arrestations de narcotrafiquants et de contrebandiers, font que l'appareil judiciaire, est quotidiennement confronté aux nombreux inculpés, prévenus et accusés, qui sont alors entendus, accoudés qu'ils sont à une défense aux aguets, pour noter les éventuels vices de forme, que les multiples procédures engagées, pourraient dévoiler, en cours de procès. C'est pourquoi, pour éviter tout risque de tomber dans la routine, les juges font preuve d'extrême vigilance, car il s'agit avant tout, de cette sacrée liberté des gens. À titre d'exemple, il y a quatre jours, tombait un long et fourni communiqué du ministère de la Défense, dans lequel, on relevait, outre, «l'arrestation de nombreux et importants éléments de soutien au terrorisme, saisie d'âmes et de munitions, mise en échec les cent tentatives d'introduction de came. La récupération de denrées et du carburant destinés à la contrebande», sont aussi à signaler. L'arrestation de seize éléments de soutien aux groupes terroristes, lors de différentes opérations à travers notre pays, le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos vaillantes forces armées, à travers le territoire de la lutte contre le crime organisé et le fléau du narcotrafic des forces combinées de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées, quarante-six narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de huit quintaux et quarante kilogrammes de «haschisch» traité provenant des frontières avec le voisin de l'Ouest, alors que deux cent cinquante et un mille huit cent quarante- neuf mille (251849) comprimés psychotropes ont été saisis». La lutte contre les orpailleurs et la contrebande, a vu, àTamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, des détachements de l'ANP neutraliser trois cent dix-sept individus, et saisi vingt-six véhicules, deux cent cinquante-quatre groupes électrogènes, cent treize marteaux- piqueurs, dix-neuf) détecteurs de métaux, plus de treize quintaux de mélange d'or brut et de pierres, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite». L'arrestation de «quarante-huit autres trafiquants, avec un pistolet-mitrailleur, vingt fusils de chasse, deux pistolets automatiques. Par ailleurs, cinquante quintaux de tabacs, quarante tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation, alors que deux cent quarante-trois mille cinq cent quarante-neuf (243 549) unités de divers articles pyrotechniques, ont été saisis. «Les gardes-frontières ont déjoué, en coordination avec les services de la gendarmerie et des douanes, des tentatives de contrebande de quantités de carburants s'élevant à vingt-huit mille quatre vingt- trois (28 083) litres aux frontières sud et est! En outre, «les gardes-côtes ont contrecarré, au niveau de nos côtes nationales, plusieurs tentatives d'émigration clandestine. Ils ont aussi procédé au sauvetage de deux soixante dix-neuf individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que trois cent soixante- six immigrants clandestins de diverses nationalités ont été arrêtés, en plusieurs lieux, du travers le territoire national». La majorité des affaires pousse certains juges qui ne se ressemblent pas dans leurs décisions souvent dévastatrices, à faire dans la jurisprudence conjoncturelle. Les trafiquants de came auront eu leur dû, cash, en fin d'audience, et seront fixés sur leur avenir, sans attendre l'inutile mise en examen du dossier. La magistrate, qui lança un regard furtif en direction des détenus, remarqua au passage, que les inculpés étaient bizarrement, à «l'aise»: Ce qui fait que les procès sont suivis avec autant d'intérêt, sauf lorsque l'opinion publique est renversée par l'intox, qui prétend que tel procès est joué d'avance! Les gens sont déboussolés et ne savent plus qui croire: la justice ou l'intox! La préférence est laissée au seul lecteur, et parfois spectateur des nombreux et souvent passionnants, procès, afférent à la came.