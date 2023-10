Un modèle de travail auquel le collectif des directeurs de l'exécutif de la wilaya d'Annaba, n'est pas habitué, encore moins les habitants de cette ville. Ces derniers n'ont jamais espéré ne serait-ce que s'approcher du wali. Cette nouvelle méthode dans la gestion de la wilaya, fortement louée par les Annabis, leur a procuré une assurance quant à la compréhension de leur mal-vie mais, surtout la prise en charge de leurs préoccupations. A priori, la wilaya a le vent en poupe. Au constat de la dynamique que connaît Annaba, la remise des pendules à l'heure a sonné dans cette wilaya où tout un chacun doit faire preuve de responsabilité, de devoirs et d'obligations, mais surtout de civisme. C'est pourquoi le chef de l'exécutif a pris son bâton de pèlerin et s'est engagé dans un périple, sans tambour ni trompette, afin de constater de lui-même l'état du développement, tous secteurs confondus. Pour ce chef de file d'un exécutif difficile à secouer, le travail est sur le terrain et non pas dans les bureaux. Mieux encore, connaître les préoccupations citoyennes, c'est aller vers eux et les écouter. Ainsi, muni d'un stylo et d'un calepin, le wali, à chaque visite effectuée à un quelconque secteur, prend note. Au plus fort de cette nouvelle conduite, c'est la proximité citoyenne. Abdelkader Djellaoui ne veut pas d'intermédiaire entre les citoyens et lui. Loin de tout protocole, de Chétaibi à Sidi Salem, en passant par El Chorfa, entre autres communes et localités visitées, il s'est confondu avec les populations. Au sein d'une fusion synergique, le responsable a prêté une ouïe attentive à des citoyens meurtris par les désagréments pluridimensionnels de l'administration, dont entre autres, la détérioration du cadre de vie, la dégradation de l'environnement, bureaucratie et marginalisation. Des préoccupations que l'on peut qualifier de légitimes, mais qui passent sous silence dans une indifférence absolue. Pour ne citer que ces cas qui ont fait de la wilaya d'Annaba, la plus grande zone d'ombre d'Algérie. Non sans rien, juste pour dire que cette wilaya qui, contre vents et marées, résiste à l'usure d'une gestion catastrophique. Une situation constatée avec beaucoup de regret par le wali qui, sans compter sur les rapports devant être lui présentés, par les différents responsables, a décidé d'établir par lui-même, un état général des lieux prévalant dans les divers secteurs. Depuis les visites inopinées jusqu'aux visites de proximité citoyenne, le commis de l'État semble donner un nouveau mode de gestion de la wilaya. Au-delà, le responsable semble passer un message clair à son exécutif pour ce qui est de la nécessité d'être à la hauteur des espérances des administrés. Selon certains observateurs «ce nouveau mode de réflexion est dédié indirectement à un exécutif auquel on ne se fie pas trop». Un exécutif dont la majorité est déconnectée depuis des années. «Seul le haut débit de l'affairisme et du mercantilisme couvrait la wilaya d'Annaba». Ceci n'est un secret pour personne, et Djellaoui, ayant été lui-même un ex-DUC à Annaba, est bien placé pour connaître la réalité de la wilaya. Celle-ci, dont la population a fortement vanté cette démarche, la première du genre, car, en réalité, c'est l'une des rares fois où un wali adopte la politique de proximité avec ses administrés et leur prête une oreille attentive, pour prendre connaissance de leur moindre problème. Ces dernières, pourtant légitimes et essentielles pour le commun des mortels, mais objet d'indifférence par l'ensemble des responsables qui sont passés par Annaba. À chaque halte, Abdelkader Djellaoui écoute, note et promet de prendre en charge les soucis et les inquiétudes, à travers des solutions, dans le cadre des lois et de la réglementation en vigueur. Outre cela, le wali d'Annaba a, lors des différentes sorties, sur place donné ordre pour la satisfaction de certaines doléances en rapport avec le cadre de vie et le manques de divers équipements publics, dont entre autres, les bureaux de poste, les centres de soins. Les décisions prises sur le champ par téléphone, seront exécutées et le commis de l'état s'est engagé à y veiller. C'est à se demander si la wilaya d'Annaba a trouvé la pièce manquante, pour l'amorce d'un développement qui a été pour certains un «puzzle de distraction». En attendant, c'est le wait and see.