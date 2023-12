Des caravanes médicales itinérantes relevant de la Protection civile se sont ébranlées, hier, depuis Béni Abbès à destination des zones éloignées et éparses à travers 15 wilayas du sud du pays et des Hauts-Plateaux, a-t-on appris auprès des responsables de ce corps constitué. Cette opération, dont le coup d'envoi officiel a été donné à partir de la wilaya de Béni Abbès par les autorités locales en présence des représentants de la direction générale de la Protection civile (Dgpc), vise à offrir une prise en charge sanitaire au profit des habitants des zones éloignées et éparses des wilayas d'Adrar, Béchar, Djelfa, Ouargla, Illizi, Naâma, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, In-Salah, Béni Abbès, In-Guezzam, Touggourt, Djanet, El-Meghaïer et El-Méniaâ, durant la période allant du 24 au 28 décembre courant, a indiqué à l'APS le sous-directeur des statistiques et de l'information à la Dgpc, le colonel Farouk Achour. Selon la même source, la Dgpc prévoit aussi l'organisation d'une caravane similaire «exceptionnelle» du 2 au 7 janvier 2024, au profit des populations nomades de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. D'importants moyens humains et matériels, dont des médecins, des personnels paramédicaux, agents, secouristes et ambulances médicalisées, ont été mobilisés par ce corps pour assurer des consultations médicales, des soins, des remises de médicaments, ainsi que l'évacuation des patients nécessitant un suivi médical vers des structures hospitalières, a-t-il ajouté. La Dgpc, a-t-on rappelé, organise depuis 2010, des caravanes médicales itinérantes au profit des populations des zones rurales et enclavées au niveau des wilayas du sud du pays et des Hauts-Plateaux, en collaboration avec les autorités locales des wilayas concernées. L'objectif visé de ces actions est de contribuer à rompre l'isolement des habitants de ces régions sur le plan de la prise en charge sanitaire, notamment celles ne disposant pas de centres de santé de proximité et qui rencontrent des difficultés en termes de moyens de transport pour rejoindre des structures hospitalières urbaines, ont-ils souligné. Près de 61 209 consultations médicales et 6 839 lettres d'orientations vers des consultations médicales spécialisées ou de services d'imagerie ont été établies, ces dernières années, par les équipes médicales de la Protection civile. Par ailleurs, l'organisation de cette initiative vient en prolongement de l'opération «Un secouriste pour chaque famille», organisée par la Dgpc depuis 2010 au profit du grand public à travers ses différentes unités locales, pour assurer des sessions-formations aux gestes de secours, a indiqué la même source, signalant que grâce à cette opération, pas moins de 171 360 secouristes-volontaires ont été formés à ce jour.