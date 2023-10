Un inculpé de tentative de viol d'un jeune voisin, mis au parfum durant la courte détention préventive, mais, très riche en enseignements «juridiques», que ce genre de délits était mal vu de la part de certains magistrats, a préféré ne pas comparaître devant Samira Kirat, la présidente de la section correctionnelle du tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger), et donc demandé un report de son procès sous huitaine ou même plus, pourvu qu'il ne soit pas jugé par cette juge à la réputation d'un magistrat à la main d'acier et même de fer! Qu'à cela ne tienne! Il demandera au procureur de prendre acte de sa demande afin qu'il n'y ait pas de mesures de rétorsion, esprit de «confraternité de juges» (l'expression est de l'inculpé lui-même) et donc, dans ce cas, le jugement sera neutre! Et quand il a fini d'effectuer ses demandes, Samir. L. s'adressa à la magistrate pour s'excuser de l'avoir récusée en allant vers un écorchement, et d'espérer être jugé le plus normalement du monde par un juge... homme! Rien que cela! Si ce n' était pas de la misogynie, c'était quoi? Le comble, c'est que toutes ces demandes ont été faites avec le sourire! Alors, là, si ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est quoi? Vous avez ici le spécimen d'inculpés qui vont, aller, on peut l'écrire, de Charybde en Sylla! C'est tant pis! Le fait est, à aucun moment, Samir. L. n'a crié à son innocence, ni d'avoir été malmené par les services de sécurité, comme le font souvent des inculpés, avertis par des aguerris de la taule. Et là aussi, chapeau, inculpé!