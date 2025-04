Un couple en voie de désagrégation, de disparition prématurée s’est vu refuser le droit à une partie d’escrime sur le ring du prétoire en présence de la présidente, de la procureure, de la greffière, de la policière et des mères de familles venues soutenir leurs progénitures en danger moral !

Rompre une vieille relation amoureuse, c’est, de nos jours, aller droit devant une magistrate, elle-même mère de famille nombreuse, faisant face aux problèmes quotidiens que connaissent toutes les familles algériennes. Et cette juge sait forcément ce qu’appliquer la loi signifie !

Cette situation a lieu devant des justiciables gagnés par la haine, une haine née à la suite d’une union faite à la va-vite, le temps du passage du coup de foudre !

À la suite des propos débités par les parties en présence, la juge rugit, menace et lance en guise d’avertissement en direction de tout ce beau monde, venu, certes, bien régler des comptes, mais proprement : «Attention, ici, vous êtes dans une salle d’audience, où ne sont tolérés et acceptés que les propos propres et sensés !» Il est vrai que des antagonistes qui s’affrontent à la barre, pour une histoire d’»amour», peuvent dire des mots qui dépassent leurs pensées, et des mots, on arrive à des maux ! C’est pourquoi, l’avertissement de la magistrate a sonné comme une lame glaive chauffée à blanc, brandie au-dessus d’une vieille enclume!