Le bâtonnier de Blida, Moustafa-Farouk Ksentini, aujourd’hui, à la veille de l’ouverture de l’énième année judiciaire, âgé de plus de quatre fois vingt ans, toujours prêt à se lever à l’aube, de prendre son bain, son petit-déjeuner, comme à l’orée de sa carrière qui va vers les cinquante piges, et de se diriger vers Larbaà, Boufarik, El Affroun, Koléa, et autres El Harrach. Ce mardi matin, il était du côté de la cour de Tipaza, où l’attendait un procès en appel d’un client lourdement condamné, par la section correctionnelle de Chéraga. Chéraga, cette fameuse et légendaire, juridiction, où ont éternellement évolué de rudes magistrats, à la main d’acier, gantée d’une «enveloppe», montée d’un amalgame d’un bronze-zinc... inoxydable! La bonne nouvelle pour cet infatigable juriste, militant des «droits de l’homme», c’est le rendez -vous qu’il prépare avec son jeune client détenu au pénitencier de Chaïba (Kolea), pour avoir été pris dans une voiture qui transportait, pas moins de vingt-cinq kg de cannabis traité! Nous évoquons ce cas, car, depuis fort longtemps, il nous est souvent, arrivé d’avoir suivi ces genres de procès, où le bâtonnier était souvent à l’aise, surtout si durant l’enquête préliminaire, un gênant vice de forme dans les procédures, était venu s’emmêler les pédales. C’est si bon d’assister aux remarquables interventions du bâtonnier de Blida, qui ne va jamais au-delà de ce que la loi a prévu, de ne jamais gêner les magistrats consciencieux, mais toujours prêt, mais alors, sans exagérer, à dégainer plus vite que les magistrats, qu’il a toujours appelés «exécrables»! Et il y en a! Un peu, mais corrosifs!

En attendant que son client passe, le bâtonnier Moustafa -Farouk Ksentini, papote avec des jeunes confrères, honorés de l’écouter se rappeler les anciens confrères malheureusement disparus très tôt. Et lorsque son tour arriva de passer, le trio de juges excellemment menés de main de maitre, par cette bonne magistrate, Djamila Benkhettou, décida le report des débats jusqu’à la présence du témoin capital de ce procès.