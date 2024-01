L’affaire dite de la « cocaïne » qui a éclaté en mars 2018, a soulevé l’indignation par l’ampleur de l’énormité de la quantité de cocaïne, ( Plus de 600kg) découverte dans les entrailles » des bêtes abattues, puis congelées à l’étranger, par les services compétents de la lutte antigangs, dans tous les domaines. Dès la divulgation de la première catastrophe du genre, depuis l’aube de l’indépendance, des voix se sont aussitôt élevées pour dénoncer la cabale dans laquelle le pays avait été entraîné. Des généraux en exercice, en retraire, ou mis à l’écart du pouvoir, s’en donnèrent alors à cœur joie, histoire de vite montrer à l’opinion publique, les éventuels commanditaires.

On prit soin de confier cet épineux et sensible dossier à des juges d’Alger, spécialisés dans la lutte anticriminalité, qui furent poussés, obligation de respect des procédures, à l’envoi de commissions rogatoires à des pays, par où est passé le bateau coupable de transport de came. Toujours dans le sillage du respect des procédures, il y a l’audition, par petit groupes, de toute une frange de responsables à tous les niveaux pour ce qui est du crime commis à l’encontre de l’Algérie. Presque quatre ans après, l’affaire est entre les mains du tribunal criminel de la 1ère instance, sis à Dar El Beïda (Alger). C’est le mardi 29 mai 2018, que les services de la Marine nationale, des garde-côtes, de la Gendarmerie nationale et des Douanes, ont effectué, une saisie de plus de 700 kg de cocaïne. La came était cachée dans des carcasses de viande chargée dans des containeurs frigorifiques, en provenance du Brésil. Sur la liste des accusés, figurent aussi deux personnes morales. Plusieurs témoins sont cités à comparaître. La première sortie de parties concernées a été repoussée à une date ultérieure, soit la prochaine session, suite à la demande de la défense qui a informé le tribunal criminel de l’impossibilité d’entrer dans le vif du sujet, car certains confères venaient de prendre l’affaire. Evidemment, les magistrats durent s’en remettre au Droit, celui du droit à la défense, et reporter les débats. Et même, plus, il se peut qu’un autre renvoi, voire d’autres reports soient demandés, par une autre partie des débatteurs. L’expérience nous a appris que la tenue d’un procès, ne dépend pas d’une seule partie au procès.