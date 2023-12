La neige, la pluie et leur délices s'installent. L'hiver s'est en effet officiellement installé, notamment après les importantes précipitations enregistrées depuis mercredi dernier. Il a plu des cordes au cours des dernières 24 heures. Comme prévu par les services météorologique le mauvais temps a persisté hier, avec des cumul de pluie assez importants. Un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie avait, en effet, placé 13 wilayas en vigilance orange. Il s'agit de celles de Tizi Ouzou, Alger, Tipaza, Béjaïa, Boumerdès, Bouira, Aïn Defla, Médéa et Blida, où la quantité de pluie variait entre 20 et 40 mm. Les fortes précipitations ont concerné également les wilayas d'Illizi, Ouargla, El Oued et Touggourt avec des quantités ayant dépassé les 40 mm dans certaines localités. Ce BMS représente une alerte parmi tant d'autres communiqués relayés par les différentes institutions engagées dans la sauvegarde et la protection des population, dont la direction générale de la Protection civile (Dgpc). D'autres chiffres, dont le langage est alertant ont été communiqués par ce corps constitué. La fréquence des interventions de ses équipes a atteint une opération toutes les 27 secondes, souligne le dernier bilan de la Dgpc, couvrant la période des dernières 24 heures. 11 opérations de secours parmi les 3 113 effectuées durant la même période, ont été «menées avec une précision chirurgicale». Cela, du fait que de nombreuses victimes intoxiquées par le monoxyde de carbonne, étaient en train de mourir à petit feu. Parmi ces derniers, l'on citera sept personnes, membres de deux familles différentes retrouvées totalement inconscientes à Jijel et Aïn Témouchent, suite à l'inhalation du gaz mortel. Ils ont été sauvés in extremis, et ont été transférées aux établissent hospitalières dans des états stables. Ce qui n'est pas toujours le cas des victimes de ce gaz inodore et incolore. La forte baisse du mercure, le laisser-aller de certains citoyens, quant à l'entretien des appareils de chauffage, pour se protéger du froid glacial et des chauffe-eau, avait tourné au drame. La veille, soit dans la nuit de dimanche à lundi une première victime décédée par asphyxie au monoxyde de carbone avait été déplorée par la Protection civile à Batna. Deux autres personnes ont été victimes de ce gaz mortel à Oran. Les efforts des secouristes aussitôt déployés suite à des appels d'urgence faisant état de personnes asphyxiées n'ont pas été payés de retour. Les corps des trois victimes ont été découverts sans vie. Notons, par ailleurs, que la terre a été copieusement arrosée par les importants cumuls de neige enregistrés au cours des dernières 72 heures. Les premiers flocons sont tombés, en abondance, sur les montagnes dépassant les 1 200 mètres d'altitude. Nos massifs montagneux ont été drapés d'un manteau blanc bien épais. De nombreuses familles ont préféré s'y rendre pour profiter de ces moments. Aussi, le retour de l'épisode neigeux a redonné espoir aux agriculteurs concernant le sauvetage de la saison agricole. La neige est, en effet, de bon augure pour toutes les récoltes, mais la persistance des intempéries a été accompagnée de nombreux dégâts, notamment des pertes en vies humaines. Batna, Khenchela et Tébessa avaient été placées en vigilance «orange». Des populations ce sont retrouvées coupées du monde, notamment à Bouira, Tizi Ouzou, Annaba, Khenchela, Mascara et Relizane. Les intempéries ont, en fait, causé la fermeture de plusieurs routes dans ces régions du nord du pays, en raison de l'accumulation de neige et d'une forte pluviosité, selon un point de la situation, communiqué par les services de la Gendarmerie nationale. À Bouira, le trafic routier avait été sérieusement perturbé aux communes d'El Asnam et de Bechloul,.