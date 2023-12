Pour cela, le commis de l'État a, lors de la réunion tenue au siège de la wilaya, insisté sur la coordination entre les divers services en charge de ce secteur clé. Il a, à cet effet, exigé un suivi rigoureux des différents projets de réalisation des unités d'habitations, tous segments confondus. L'ordre du jour de la réunion s'est focalisé sur l'étude et l'évaluation de la situation du secteur du logement dans la wilaya et de définir les besoins en matière de logements. Au titre de la présentation de deux directeurs respectifs, à savoir le directeur du logement et de l'Office de promotion et de gestion immobilière, l'Opgi, ce secteur névralgique, Abdelkader Djellaoui a donné des directives liées à la nécessité de garantir l'accélération du rythme des travaux des projets en cours de réalisation, tout en oeuvrant à la levée de toutes les réserves et leur traitement, en temps opportun et en coordination avec tous les services concernés. Au-delà, le chef de l'exécutif a mis l'accent sur la nécessité d'accompagner les comités de daïras, à travers une coordination optimale, avec les organismes concernés, l'évaluation et le contrôle des besoins de la wilaya, en matière de logement dans toutes les formules. Il faut souligner que les non-dits de cette réunion étaient porteurs de messages clairs et précis du premier responsable de la wilaya, qui ne veut rien laisser au hasard. Pour le responsable, remettre le secteur du logement dans son contexte est une priorité, surtout qu'il a, de tout temps, fait l'objet de moult perturbations, les unes réelles et les autres fictives, dues notamment au manque de suivi qui a donné lieu à un laisser-aller persistant. D'un côté en raison du laxisme des responsables et de l'autre la complexité de la gestion du secteur. Une situation qui a fourni l'occasion d'une culture de l'anarchie, caractérisée par la synergie entre le non-respect des délais de réalisation et la défaillance de certaines entreprises de réalisation. Un cocktail qui a occasionné le surgissement des constructions illicites sur l'ensemble du territoire de la wilaya. Une conséquence retenue au passif de la non-satisfaction de la demande citoyenne constante sur le logement, notamment la formule sociale LPA (logement social aidé). C'est pourquoi le wali d'Annaba a exigé, outre l'accélération des travaux des projets en cours de réalisation, un rapport détaillé sur les besoins de la wilaya en matière de logements, car, depuis sa désignation à sa tête, le responsable s'est indigné de cette verrue hideuse que sont les bidonvilles, l'habitat précaire et les baraquements qui défigurent l'image de la ville. Aujourd'hui, le développement de la wilaya est le credo du chef de l'exécutif qui, à travers cette réunion, a décidé de suivre par lui-même le dossier du logement à Annaba. Un pari qu'il s'est lancé à son arrivée, il compte aller jusqu'au bout et ce en dépit des différents programmes de relogement et des opérations d'éradication des poches de l'habitat précaire, qui y ont été créées durant les quatre dernières années notamment. Une situation qui a été qualifiée de «réellement préoccupante» par Abdelkader Djellaoui, lors de ses nombreuses visites sur le terrain. Ces dernières, qui ont suscité l'ire du responsable quant aux proportions alarmantes de la prolifération des constructions illicites, dans le chef-lieu, El Bouni,

Sidi Amar et El Hadjar entre autres. Un fait retenu au préjudice du laxisme des autorités locales, qui cautionne directement et/ou indirectement la mafia des constructions illicites (...) Il faut souligner que la maffia du foncier, qui s'est organisée autour de ce business, est responsable de la poussée du nombre de constructions illicites qui de 22 000 baraques serait passé à 25 000. Une situation qualifiée par plus d'un d'incontrôlable faute de bonne volonté! Aujourd'hui, les bonnes intentions se manifestent à travers la remise des pendules à l'heure des autorités chargées de ce secteur sensible, qu'est le logement, pour lequel le wali veut impliquer tous les intervenants, pour qui la défaillance n'est pas tolérée, faute de quoi les conséquences seront imprévisibles...