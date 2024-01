Un programme de contrôle périodique, afin de suivre les documents de domiciliation bancaire pour l'importation délivrés par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, concernant les opérations d'importation pour la revente en l'état, avec l'analyse des composantes du prix appliqué par l'importateur au vendeur, et ce, afin de mettre fin à tout déséquilibre des prix et le stockage des produits aux fins de monopolisation, a été mis en place a déclaré le ministre du Commerce. Zitouni a donné des instructions pour entamer la modernisation de «l'arsenal juridique» encadrant le travail de contrôle et l'approvisionnement du marché pour répondre aux exigences du marché et des transformations économiques actuelles, ainsi que l'orientation de tous les agents au travail de «contrôle et la formation» d'équipes pour suivre chaque dossier, en se concentrant sur le contrôle, en commençant par le producteur et l'importateur, avant d'arriver au distributeur et au détaillant. Il a insisté aussi sur l'impératif d'adopter «une approche d'encouragement, d'accompagnement et d'orientation» dans toutes les opérations de contrôle, avant de recourir aux mesures coercitives, tout en veillant au respect et à l'application des lois, sans aucun abus. Il relèvera, à ce sujet, que «toute application abusive de la loi et des instructions par les agents et les directeurs sera suivie de poursuite judiciaires».