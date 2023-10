«Les policiers de la section en charge de la lutte contre l'atteinte aux personnes près la brigade de lutte contre la grande criminalité de la sureté de wilaya d'Oran viennent de démanteler un gang composé de 13 individus dont une femme», a indiqué la cellule de communication et des relations extérieures près la sureté de la wilaya d'Oran.

La même source a ajouté que «la bande en question, comprenait des récidivistes et un autre malfrat en fuite, faisant l'objet des recherches». Et d'ajouter que «les malfrats en question semaient la terreur et le trouble dans les quartiers en vue d'asseoir et de faciliter le trafic de la drogue qu'ils exerçaient». Dans l'opération qu'ils ont déclenchée, les mêmes policiers ont saisi une somme d'argent estimée à 620 000 dinars, des armes blanches et 4 voitures utilisées par les malfrats en question en perpétrant leur forfait pour prendre la fuite ensuite. Cette affaire est liée à l'exploitation des informations sécuritaires faisant état des agissements des membres de ladite bande en semant la terreur, trouble à l'ordre public en vue d'accomplir leurs forfaits dans le milieu urbain. Ayant été saisi de cette affaire, le procureur du tribunal de Fellaoucen s'est tout de suite mis de la partie en donnant, de prime abord, son quitus, tout en accompagnant les démarches policières qui ont été entreprises avant d'être lancées. Celles-ci n'ont pas tardé à aboutir à la décapitation, sans fracas, dudit réseau et l'arrestation des membres le composant. Les mis en cause seront présentés devant le parquet dés le parachèvement des formalités policières. Ils sont poursuivis pour des chefs d'inculpation liés à la haute criminalité jugée très souvent par la Cour d'Assises. Ils répondront pour des accusations ayant trait à la violence urbaine, constitution de gang de quartier, port d'armes prohibées du 6e degré, trafic de drogue et des comprimés psychotropes et trouble à l'ordre public. Il s'agit là d'un gang qui vient de tomber au grand bonheur des populations terrorisées. La lutte contre les gangs se poursuit implacablement. Dans le passé récent, le gang de Sidi El Bachir, alias le gang des Sanafir, a été totalement décapité suite à une grande offensive qui a été lancée. Ses deux chefs, Larbi Chekchaka et son bras droit portant le pseudo de «Saddam» ont été également arrêtés. Les deux têtes pensantes ont, après une courte cavale, fini par être rattrapés et arrêtés dans leur lieu de repli qu'ils ont élu dans un autre quartier populaire situé dans la partie ouest de la wilaya d'Oran, les Amandiers. Leur arrestation a été opérée par les éléments de la police en charge de la lutte contre la criminalité de la sûreté de wilaya d'Oran. Dans cette offensive, déclenchée suite à des informations exploitées par les policiers, trois membres dudit gang, dont une jeune fille mineure, sont tombés. Cette opération a, rappelons- le, coïncidé avec une autre offensive d'envergure, qui n'est pas des moindres, menée simultanément par les éléments de la Gendarmerie nationale dans le quartier de Sidi El Bachir à l'issue de laquelle cinq autres individus, recherchés, ont été arrêtés. Dans cette opération, les gendarmes ont mis la main sur deux bandits appartenant au groupe criminel de Château s'autoproclamant Daesh et trois autres du groupe des Sanafir.

Les deux groupes se disputant la notoriété du terrain ont, dans leur passif, un palmarès très riche en matière de chefs d'inculpation contenus dans le Code pénal comme racket des populations, détention et consommation de drogue, vols et agressions, port d'armes prohibées et troubles à l'ordre public.