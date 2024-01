Après le marché anarchique d'El Othmania (ex- Maraval), c'est au tour du marché de Gambetta de faire l'objet d'éradication. Situé dans l'avenue d'Arcole, le marché constituait, dans plus d'un cas, de nombreux dangers du fait qu'il obstruait, tout au long des journées, la circulation pendant plus de 40 ans. Sans compter le fait qu'il a totalement amoché l'esthétique de ladite cité. Son éradication a été décidée par la collectivité locale et menée par les services de la daïra d'Oran, à leur tête le chef de daïra qui a supervisé l'opération. Ladite opération a été appuyée par les forces de l'ordre qui ont jalonné, tôt dans la matinée d'hier, les lieux. Cette mesure porte dans ses dimensions la libération des espaces publics et les espaces réservés aux piétons, en plus de la lutte contre le commerce informel. Intraitables sont donc les services en charge de cette problématique. Ces derniers viennent de lancer une vaste opération portant sur la lutte contre les marchés illégaux essaimés dans plusieurs quartiers, cités, douars et agglomérations composant le territoire de la wilaya d'Oran. «D'une pierre, deux coups», vise-t-on. Cette démarche, porte, outre de redonner à la ville son aura, sur la mise à plat du commerce informel. Ce front de bataille commence au préalable par l'éradication du moindre espace l'abritant. Dans l'offensive qu'elle a lancée en fin d'année passée, la municipalité d'Oran a, par le truchement de la délégation urbaine de Bouamama, procédé à la fermeture du marché informel de Coca situé sur la route de la Corniche supérieure liant la ville d'Oran à la station balnéaire d'Aïn El Türck. La même opération a également été marquée par la destruction des kiosques illégaux dressés clandestinement dans le même quartier. Celle-ci a permis la libération des espaces piétonniers qui ont, des années durant, fait l'objet du squat opéré par ces vendeurs, n'ayant de vendeurs, que le nom, étant donné qu' ils n'ont jamais été inscrits au Registre national du commerce,; en plus du fait qu'ils échappent à tout contrôle fiscal. Cette opération, qui a été appuyée par les policiers de la brigade en charge de l'urbanisme et de la protection de l'environnement, près la sûreté de wilaya d'Oran, a été menée conjointement par les services municipaux représentés par la division de l'hygiène de la délégation urbaine de Bouamama, située dans la partie ouest du chef-lieu de la ville d'Oran. Il en est de même pour le marché illicite des Amandiers, mitoyen de la maternité du même quartier. Le marché en question a, pendant au moins deux décennies, constitué la cible principale des autorités locales, ces dernières ont d'autant plus peiné quant à son éradication, qu'elles ont laissé la situation en l'état, à telle enseigne que ledit foyer informel a été légalisé, faute d'une intervention efficace visant l'ablation de ce lieu commerçant. «Cette opération, qui ne sera ni la première ni la dernière de son genre, entre dans le cadre de la lutte contre le fléau du commerce informel», ont précisé les services municipaux, soulignant qu'elle (opération, ndlr) «a été décidée par le maire en personne, Amine Allouche, en prenant en compte les recommandations de la wilaya d'Oran mettant l'accent sur la nécessité de l'embellissement de la cité». En fait, le ton est, ainsi donc, à l'intensification de ce genre d'action. Un programme visant l'éradication de ce fléau est adopté. Celui-ci porte principalement sur l'élimination de tous les marchés clandestins. Cela survient alors que nombreux sont ces marchés modernes qui continuent à être boudés par ces commerçants de la circonstance, en l'occurrence le marché «le Parisien» de l'Usto. Ce dernier offre toutes les commodités permettant l'exercice, dans des conditions favorables, de l'activité commerciale. «Ces commerçants s'opposent à la légalité, avant qu'ils ne soient chassés par la force de la loi», a-t-on précisé.