Répondant aux préoccupations des citoyens, les services de police de la sécurité de wilaya de Béjaïa ont reçu, à travers ses lignes vertes plus de 19 220 appels téléphoniques au numéro vert. Ce nombre d’appels a été comptabilisé pour la période du mois de mars écoulé. Autant d’appels reçus sur les 15 48, le numéro d’urgence 17 et le numéro 104 concernant les mineurs. 2 375 appels téléphoniques ont porté sur des signalements d’accidents et des délits lors de leur survenance. C’est le cas également pour des tentatives d’atteinte aux personnes et aux biens publics et privés. Par ailleurs, 8 194 appels téléphoniques ont été enregistrés pour obtenir des informations ou s’enquérir de l’état des routes et parfois fournir des renseignements sur les faits et des situations constatés. Plus de 124 accidents de la circulation dont 5 annonçant la découverte d’un corps ont été signalés par des appels téléphoniques. Les services de police de la sûreté de wilaya de Béjaïa ont également été avertis par 8 523 appels téléphoniques signalant des personnes disparues et d’autres incidents. Ce bilan, qui ne concerne que les saisines par des appels téléphoniques, ne comprend pas les contacts directs au niveau des sûretés urbaines et au niveau des barrages fixes comme ce fut le cas, samedi dernier, lorsqu’un faux barrage a été signalé à la sûreté urbaine d’Aokas.

Un individu, probablement soutenu par ses acolytes cachés non loin, a dressé des barricades de fortune pour contraindre les automobilistes à ralentir et s’arrêter avant de passer à l’acte munis d’un gourdin. Deux usagers de la RN 09, un camionneur et un conducteur d’un véhicule léger, dont le véhicule a été légèrement endommagé, ont signalé les faits aux environs de 2h 45 minutes du matin et les policiers de service ont pris note avant d’organiser une intervention, qui fut infructueuse. les agresseurs avaient disparu dans la nature

La densité des rapports entretenus entre les services de police et la population illustre l’état d’esprit du citoyen de la région. En tout état de cause, les services de sécurité de la wilaya restent recrutés pour servir les citoyens à travers leurs numéros verts 1548, 17 et le 104 pour signaler les disparitions de mineurs et enfin l’application « Hello Police ».