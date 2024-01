Programmé pour l'audience d'hier devant le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda à Alger, le procès de Kamel Chikhi dit «El-Bouchi», a été renvoyé à la prochaine session criminelle. Le report a été motivé par la demande des avocats de la défense fraîchement constitués «en vue de prendre connaissance du dossier».

Six prévenus, présents dans le box des accusés, devaient comparaître, hier, dans le cadre de cette affaire de trafic de grosse quantité de cocaïne. Il s'agit du principal accusé, Kamel Chikhi, importateur de viande congelée et fraîche, également magnat de l'immobilier dans la capitale, ses deux frères Mohamed et Nacer, ainsi qu'un de ses associés, son directeur commercial et un de ses agents exerçant au port d'Oran, répondant respectivement aux initiales (M. N., B. A. et C. R.).

Sur la liste des accusés, figurent aussi deux personnes morales, Sarl Dounia Meat, et Amazone Meat appartenant à Kamel Chikhi, spécialisées dans l'importation et le commerce de produits de boucherie. Plusieurs témoins sont cités à comparaître dans cette affaire, dont le fils de l'ancien Dgsn, Abdelghani Hamel, Amiar. Le chauffeur personnel du Dgsn est également cité dans cette affaire ainsi que d'autres hauts fonctionnaires...etc.

L'instruction menée depuis mai 2018 par le juge d'instruction de la 2e chambre du pôle pénal économique et financier, près le tribunal de Sidi M'hamed, a duré plus de 3 ans. Plusieurs commissions rogatoires ont été transmises vers de nombreux pays dans le sillage de cette affaire. Dans ces déclarations tout au long de l'instruction, Kamel Chikhi a nié avoir un quelconque lien avec cette cargaison dissimulée dans des cartons de viande.

Selon l'arrêt de renvoi, les accusés sont poursuivis sous les chefs d'inculpation de «constitution de groupe terroriste organisé dans l'objectif d'importer, de stocker, de vendre et de distribuer la drogue» et de «blanchiment d'argent à travers le transfert, la vente et le recel des biens, en sachant qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens». Pour rappel, les services des Douanes, de la Marine nationale, des garde-côtes et de la Gendarmerie nationale ont effectué, mardi 29 mai 2018, une saisie de 701 kg de cocaïne au port d'Oran dissimulée dans la cargaison de viande. La drogue était cachée dans des cartons de viande chargée dans six containers frigorifiques, en provenance du Brésil. Les containers ont changé de bateau à Valence, en Espagne, pour être rechargés à bord du Vega Mercury, avant de reprendre la mer à destination de Beni Saf à Oran, le 25 mai 2018. La prise aurait été rendue possible grâce aux informations communiquées par la marine espagnole aux autorités algériennes.