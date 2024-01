D'une importance capitale pour la concrétisation des programmes de développement, le réseau ferroviaire tiré vers le haut par la nouvelle politique économique a connu des évolutions importantes, ces dernières années,. Couvrant une partie importante du territoire national, le réseau de chemins de fer de 4200 km, intervient dans les réalisations des grands projets, notamment dans le domaine minier, où l'acheminement des matières premières, occupe une place stratégique, dans le développement des secteurs clés de l'économie nationale. Il faut dire que les programmes d'investissement s'appuient fortement sur le développement d'un maillage ferroviaire susceptible de contribuer à relier les régions du Nord au Sud. Auquel s'ajoute la contribution des grands pôles de production tels que le complexe sidérurgique d'El Hadjar qui compte assurer l'approvisionnement en fer et en acier aux grands projets ferroviaires. À ce titre, un programme conséquent a été mis en oeuvre, et s'articule sur le dédoublement des voies existantes, la réhabilitation des axes abandonnés, et la réalisation de nouvelles lignes. L'objectif étant de développer les moyens logistiques pour raccorder les différentes régions du pays, à un réseau ferroviaire qui assure la connexion entre les ports, les zones industrielles, les sites miniers, et les grands projets. D'où l'importance de l'accélération du rythme des réalisations en cours ces dernières années, rejoignant une approche stratégique de la couverture ferroviaire, visant à soutenir et à valoriser les actions de déploiement des produits locaux sur les marchés étrangers, et assurer un approvisionnement régulier en matières premières, et en produits à large consommation. Deux axes indissociables, du fait que le réseau ferroviaire intervient tant pour la réalisation de la sécurité alimentaire, que dans le développement des secteurs tels que les exportations hors hydrocarbures. D'où la nécessité de réalisations nouvelles, qui répondent à un besoin grandissant de l'économie nationale. Ces dernières s'articulent au demeurant autour de la réalisation d'une voie reliant le port d'El-Hamdania (Tipaza) et Tamanrasset (1 200 km), de la ligne du port de Djen-Djen/Hassi Messaoud (sur 572 km) la voie raccordant le port d'Oran à Tindouf d'une longueur de 1 650 km, et de la ligne reliant le port d'Annaba à El-Oued, en passant par Hassi-Messaoud.

Il y a lieu de souligner, que les enjeux inhérents au développement du réseau ferroviaire, demeurent énormes, et prennent toute leur importance à travers le rôle fondamental que jouera ce réseau pour la réalisation de grands pas en matière de relance économique. Il interviendra notamment dans l'amélioration des arguments économiques incontournables, tels que l'attractivité de la destination «Algérie», à travers des échanges et des partenariats qui découleront des réalisations telles que l'adhésion à la Zlecaf. Il va sans dire, que le développement d'un réseau ferroviaire fort, reste un argument de taille pour le développement les IDE, et une garantie que les moyens de développement sont à la hauteur des capacités et des richesses du pays. Pour les investisseurs étrangers et locaux, l'importance du réseau ferroviaire réside dans une promesse claire de développement et de croissance. Il représente, une base logistique et organisationnelle sur laquelle repose toute l'ossature des processus d'investissement.