Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de la commune d'Ain El Karma viennent de surprendre en flagrant délit, deux individus en pleine «mission» de sabotage de la station de dessalement de Cap Blanc dans la commune d'Aïn El Karma, localité située à l'extrême ouest de la wilaya d'Oran. Dans leur «oeuvre» criminelle, les deux mis en cause s'affairaient à arracher le cuivre mis en place dans le cadre de la réalisation de cette station de dessalement, cette dernière étant en phase pratiquement finale dans sa réalisation, en attendant sa livraison prévue avant la fin de l'année en cours. Cette affaire a commencé suite à l'alerte donnée par un tiers ayant signalé l'acte suspect en le dénonçant auprès des gendarmes de la commune d'Aïn El Karma. Dépêchés aussitôt sur les lieux, ces derniers sont tombés nez à nez avec les deux prévenus en pleine action de sabotage, ayant, d'emblée, «réussi» leur coup en volant une quantité de près de trois quintaux de cuivre qu'ils découpaient en petits morceaux à l'aide d'une pioche, le but étant sans aucun doute de le soustraire à des regards suspicieux lors de leurs déplacements, sachant que la commercialisation du cuivre est interdite. Conduits aux locaux de la brigade de la Gendarmerie nationale, les deux prévenus ont été auditionnés avant qu'ils ne soient présentés devant le parquet prés le tribunal de première instance d'Aïn El Türck et poursuivis pour des chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs en vue de perpétrer des vols. Cette affaire est pratiquement similaire à celle qui a été traitée récemment par les services de la sûreté de daïra d'Aïn El Türck ayant démantelé un réseau spécialisé dans le vol de câbles électriques. Le réseau décapité était, rappelons le, composé de trois individus récidivistes âgés entre 21 et 32 ans. Ces derniers ont été arrêtés alors qu'ils étaient affairés à commettre leur «forfait», c'est-à-dire le vol de câbles électriques. Cette affaire a été sanctionnée par la saisie d'une importante quantité de câbles électriques ayant fait l'objet de vol, en plus de la saisie des outils utilisés et de deux véhicules ayant servi au transport des câbles en question. Dans l'une des opérations qu'ils ont effectuée, les éléments de la Gendarmerie nationale de Messerghine ont arrêté quatre personnes et saisi quatre quintaux de cuivre, tout en fermant un entrepôt de stockage de cette matière interdite de vente, compte tenu de ses retombées sur les installations des grandes entreprises nationales comme la Sonelgaz, Algérie télécom et la Sntf. Dans un récent bilan partiel, la Gendarmerie nationale a fait état de la «saisie d'une quantité de 26 quintaux de câbles de cuivre, dissimulée au domicile d'un individu résidant dans un village rattaché à la commune d'El Braya». Le sabotage de ces installations impacte sérieusement les entreprises ciblées, à l'image de la Sonelagz qui fait l'objet d'arrachage de ses transformateurs, notamment dans la région de Messerghine, Boutlelis et Bousfer. En effet, le poste de transformation N° 792 de la commune de Bousfer a été totalement saccagé.