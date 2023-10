Pour en finir avec la crise qui frappe les légumineuses, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni, a ordonné aux directeurs des Coopératives de céréales et de légumes secs (Ccls) d'«inonder le marché national en urgence en quantités suffisantes de légumes secs et de riz», a précisé le communiqué du ministère de tutelle.

Cette décision, marquée par le sceau de l'urgence, explique un peu les difficultés qui caractérisent cette filière mais aussi le manque d'approvisionnement de cette denrée sur le marché national à telle enseigne que les prix des légumineuses ont connu une hausse vertigineuse impactant gravement le pouvoir d'achat du citoyen lambda.

Le ministre de tutelle a insisté devant les responsables locaux du secteur que «Ces instructions doivent être prises en coordination avec tous les directeurs des services agricoles, des services commerciaux et des services spécialisés, et ce en fournissant à tous les partenaires économiques et industriels, grossistes et détaillants des prix fixes à travers tous les points de vente», a asséné Abdelhafid Henni, ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

L'approvisionnement du marché national en légumes secs sera assuré par la direction générale de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic), des coopératives de céréales et des légumes secs au niveau national (52 coopératives). D'ailleurs, dans ce sens, le ministre a suivi et examiné la situation en rapport avec l'approvisionnement du marché national. Le communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a souligné que «le ministre a entendu une présentation sur l'abondance des légumes secs au bureau professionnel algérien des céréales, compte tenu, notamment de l'exclusivité de l'importation des légumes secs par l'office et de l'ampleur des approvisionnements de toutes les coopératives des wilayas, et que le bureau dispose de quantités importantes et suffisantes de légumes secs et de riz», rappelle-t-on.

Les pouvoirs publics sont tenus à faire de la politique de disponibilité des légumes secs une priorité nationale. C'est pourquoi ce dossier prend un caractère d'urgence afin de parer à une rentrée sociale dans sa globalité sans que cela soit caractérisé par des pénuries qui provoqueront une situation de crise au niveau des consommateurs dont le pouvoir d'achat ne fait que s'éroder davantage.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a opté pour une démarche qui consiste à «rendre publics les prix de ces produits, préalablement fixés et auxquels doivent adhérer tous les intervenants, sur toute la chaîne de distribution», affirme-t-on.

Il s'agit d'une décision dont le caractère politique est plus que manifeste. La question de l'approvisionnement du marché national en produits alimentaires de première nécessité s'est transformé en un instrument malhabile et sournois de certains spéculateurs «avisés» et aux agendas préétablis pour déstabiliser le pays et provoquer des situations d'affolement et de psychose au sein de la société.

À ce propos, les rumeurs se sont érigées en «sources sûres» au point où le citoyen lambda ne savait plus à quel saint se vouer afin d'avoir le vrai du faux de ce qui se trame en matière des prix des légumineuses et de leur disponibilité sur le marché national.

Dans ce sens, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a rédigé un communiqué explicatif à l'adresse des consommateurs sur la question de la disponibilité des légumes secs sur le marché et au niveau du stock dépendant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic), importateur exclusif des légumes secs et du riz. Le ministère de la tutelle a indiqué en la matière que «Suite à des informations relayées sur les réseaux sociaux et à des déclarations faites sur des chaînes médiatiques au sujet d'une lenteur enregistrée par l'Oaic dans l'approvisionnement du marché national en légumineuses et qui risquerait de durer quelques mois, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dément en bloc ces déclarations dénuées de tout fondement qui participent à générer un climat de pression intolérable parmi nos concitoyens», affirme-t-on.

L'enjeu de l'approvisionnement du marché en légumes secs se pose comme un véritable défi pour le gouvernement afin de faire face à toutes sortes de pénuries et de rupture de stock des produits alimentaires de première nécessité.