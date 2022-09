Les chefs de cours nommés récemment par le président de la République ont tous été installés pompeusement un peu partout à travers le pays. L'opération a eu lieu dans un climat bon enfant, dans un environnement pollué par les grosses chaleurs qui ne veulent pas décoller de «Tamourth», et même de la planète entière. Les heureux élus à la tête des cours de justice ont été jetés au «feu», car, partant du sacro-saint principe que «la responsabilité relève de l'engagement, plutôt que de l'honneur, un chef de cour a intérêt à bien suivre les magistrats placés sous sa responsabilité. Il reste entendu que la responsabilité du juge du siège notamment, relève de la personnalité exclusive de ce même juge. Vous ne pouvez pas imaginer le degré de jouissance noté lorsqu'une audience se déroule selon les normes les plus nobles. Et c'est peut-être l'avis de l'actuel magistrat du pays, en l'occurrence ce bon vieux magistrat Abdelhamid Hassan, ce magistrat issu de «familles filles de la Magistrature nationale», qui pourra mieux nous fixer sur les performances des magistrats actuels, ceux qui n'ont rien à voir avec les magistrats des ères qui ont suivi l'abolition du parti unique. Nous citons ce brave, bienveillant, affable et unique magistrat, en son genre, inconnu des générations présentes, mais dont les générations des années 70/90, gardent le meilleur souvenir, d'Abdelhamid Hassan, qui apporte encore beaucoup à la magistrature, de nos jours! Alors, bon vent, cher grand Abdelhamid, les jeunes ne te connaissent pas, mais te suivent sur ta réputation!