Face aux manoeuvres déstabilisatrices de la partie adverse, Mme Labidi tient bon. Dans le procès en appel qui l'oppose à Mme Louisa Hanoune, elle vient de frapper fort en requérant cette fois deux milliards de centimes de dédommagement, pour atteinte à sa personne par la première dame du Parti des travailleurs (PT), accusée dans cette affaire de propos diffamatoires à son encontre par médias interposés. En effet, c'est dans un énième face-à-face, que s'est poursuivi, hier, à la cour d'Alger, le procès en appel qui a vu défiler à la barre les avocats des deux parties en conflit.

La séance marathon a vu, à plusieurs reprises, la juge Dahmani recadrer la défense de Mme Hanoune dont quelques représentants ont tenté de déborder sur le principal intitulé de l'affaire, à savoir la diffamation. Elle a, à l'issue, des interventions des uns et des autres, annoncé les délibérations pour le 14 novembre prochain. Rappelons que Mme Hanoune avait été condamnée le 11 mai 2023 en première instance au tribunal de Sidi M'hamed à 2 millions de DA de dommages et intérêts et 30 000 DA d'amende, au titre de réparation du préjudice subi par la plaignante Nadia Labidi, ancienne ministre de la Culture.

Suite à quoi elle a fait appel. Dès la matinée, les robes noires qui arpentaient la salle des pas perdus, montraient quelques signes de nervosité, le fait était particulièrement perceptible chez quelques avocats de Mme Hanoune, dont certains ne se sont pas privés de lancer des pics au représentant de L'Expression. Notons que face à la somme revendiquée par la défense de Mme Labidi, Me Mokrane Ait Larbi est arrivé en pompier pour réclamer le dinar symbolique, à verser en guise de dédommagement.

Notons qu'au fil des heures, la juge Dahmani a fait preuve de grande patience en faisant preuve d'écoute envers les avocats de Madame Hanoune qui s'étaient obstinés à rappeler des faits déjà ressassés dans ce procès au long cours. «Venez- en aux faits et tenez-vous en à la diffamation qui est au centre de cette affaire», a-t-elle martelé à plusieurs reprises, face aux nombreuses et obstinées tentatives de «politiser l'affaire». Le duo Me Nadjib Bitam et Me Adnane Bouchaib ont fini par pacifier le périmètre des hostilités en écartant d'un revers de la main le postulat politique et de l'immunité parlementaire. La défense de Mme Hanoune a quant à elle plaidé l'innocence. Rappelons que cette affaire remonte à 2015 lorsque Mme Nadia Labidi, alors ministre de la Culture, avait déposé plainte contre Mme Louisa Hanoune, alors députée à l'Assemblée populaire nationale, pour diffamation. La plainte avait été acceptée.