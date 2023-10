Le village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou sera connu aujourd'hui, lors d'une cérémonie qui se déroulera au niveau du siège de l'Assemblée populaire de la wilaya, organisatrice exclusive de l'évènement qui est, cette année, à sa 10ème édition. Le concours, qui a pris le nom d'un ancien président d'APW, feu Rabah Aïssat, assassiné durant la décennie noire, alors qu'il était attablé avec des amis dans un café de la ville de Boghni, un soir du mois de Ramadhan.

Le 1er prix de cette 10 édition sera, donc, remis aujourd'hui au village qui aura remporté le maximum de points, selon un barème de notation établi par les commissions concernées, au niveau de l'APW.

La date qui a été, pour rappel, reportée en signe de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien, est fixée donc pour aujourd'hui, dans la matinée, dans la salle de conférences de l'Assemblée, en présence des représentants des pouvoirs publics, des délégués, des représentants de l'université, partenaire dans l'organisation, ces deux dernières années, ainsi que les mandants des villages participants. Il est de tradition que cet évènement est très largement suivi par les populations, qui ont toujours montré un ardent désir de prendre part à cette prestigieuse course vers le titre honorifique de village le plus propre.

Depuis son lancement, le concours n'a cessé de réunir de plus en plus de sympathisants parfois même en dehors de la wilaya de Tizi Ouzou de par ses objectifs comme par la méthodologie qui lie science, économie et sociologie. Le concours, qui met aux prises des dizaines de villages se termine en apothéose, le jour de la remise du prix consacrant le village qui aura travaillé plus et mieux pour offrir la plus belle image.

Parallèlement au travail des villageois pour améliorer le cadre de vie dans leur localité, l'APW gratifiera le vainqueur d'une belle cagnotte qui atteint, aujourd'hui, les 10 milliards de centimes. De leur côté et afin de donner un élan plus grand à cette épreuve, les pouvoirs publics contribuent au volet financier, au point où les organisateurs ont décidé, depuis quelques années, de consacrer des enveloppes financières conséquentes aux 10 premiers du classement général, outre le super concours institué récemment, faisant participer les anciens lauréats.

Enfin, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'université comme partenaire dans l'organisation, de plus en plus d'universitaires appellent les organisateurs à adjoindre au concours la mission de préservation de l'ancienne architecture, locale. Pour nombre de nos interlocuteurs, le concours peut en effet jouer ce rôle en mettant dans son barème de notation un bonus aux villages qui auront refusé l'implantation de nouvelles maisons adoptant des plans étrangers. Ces dernières années, les nouvelles constructions défigurent le paysage, local en ramenant des plans de maisons européens voire asiatiques. On commence à voir, en effet, des villas aux toitures chinoises et japonaises dans les villages. Une aberration!