Considéré comme un repère patrimonial et identitaire de la ville de Constantine, notamment du fait qu'il porte un caractère arabo-mauresque particulier, l'hôtel Cirta devait être rouvert avant le 16 avril 2023 dernier, comme l'avait prévu le ministre dans un point de presse à l'issue d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya. Cependant, l'année touche à sa fin et cette superbe architecture n'est toujours pas en service, d'où la visite effectuée, hier, le wali de Constantine, Abdelkhalak Sayouda, lequel était accompagné du P-D.G de la Société d'investissement hôtelière (SIH) et de celui du Groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT), ainsi que du directeur du tourisme de la wilaya. Lors de cette visite, la délégation a pris connaissance des travaux extérieurs de l'hôtel, liés à la modification et au remplacement des différents réseaux, notamment celui de l'évacuation des eaux usées.

Le wali, après examen de la situation a demandé à la Société des eaux et de l'assainissement de Constantine (Seaco) a exigé de veiller à achever le chantier de toute urgence. La délégation procédera ensuite à une inspection de certains travaux intérieurs restants conduisant le chef de l'exécutif à demander «le renforcement des équipes du chantier avec davantage de main-d'oeuvre et de mettre en place un planning pour achever les travaux». Exigeant, le wali ne manquera pas de donner des instructions pour l'achèvement des travaux dans les plus brefs délais, d'où l'engagement du bureau d'études et de l'entreprise de réalisation de terminer les travaux le 10 janvier et les travaux intérieurs dans les délais préalablement fixés. L'hôtel Cirta a été fermé en juillet 2014 pour travaux de rénovation et remise aux normes, avec une enveloppe financière à hauteur de 6 milliards DA. Le projet affichait un taux d'avancement des travaux de l'ordre de 90%, avant avril 2023, selon les informations qui avaient été données, sur place au ministre. Ce dernier prendra connaissance des contraintes ayant entravé la réception du projet de rénovation dudit hôtel, situé en plein coeur de la ville de Constantine, dont entre autres «la non-fermeture du tronçon supérieur de l'avenue Rahmani Achour, ex-Bardo, qui a impacté le rythme des travaux», selon les représentants du maître de l'ouvrage principal, à savoir l'Entreprise de gestion touristique, EGT Est Constantine. Cet hôtel a été édifié en 1912, et compte une cinquantaine de suites, une piscine couverte, un parking souterrain et une salle de spectacles-restaurant issue de la transformation d'une ancienne salle de cinéma.

C'est une véritable oeuvre d'art qui fait partie des monuments et sites protégés. Sa restauration est un défi de devoir transformer l'ancienne structure en un hôtel de luxe 5 étoiles, selon les normes internationales et en même temps de préserver les éléments authentiques d'une grande valeur historique. Ce palace est censé accueillir ses hôtes dans un environnement soigné et moderne qui conjuguent les décorations originales avec un aspect de confort moderne.