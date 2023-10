Après une très longue attente, ayant duré plusieurs années, les bénéficiaires des 1000 logements sociaux de Draâ Ben Khedda ont enfin pris possession de leurs appartements, situés au sud de la ville de Draâ Ben Khedda. Cette semaine, la nouvelle cité de 1000 logements sociaux a vécu dans un climat de liesse totale où les youyous stridents ne cessent de fuser tout au long de la journée. La joie de pouvoir enfin jouir d’un apertement a été à l’origine du bonheur de centaines de familles qui ont déménagé dès que la clé leur a été remise au niveau de l’Office public de gestion immobilière de Tizi Ouzou, après avoir effectué les procédures habituelles et appropriées. Les familles en question, bien que comblées par la réalisation de leur rêve, restent toutefois un peu sceptiques car beaucoup d’insuffisances ne sont pas encore totalement prises en charge à commencer par l’absence d’eau potable des robinets. Ce qui donne lieu à des scènes regrettables de personnes obligées de parcourir des centaines de mètres à pied pour s’approvisionner de ce liquide précieux. On déplore même l’absence d’électricité dans pas mal d’immeubles. Un problème qui dure et dont le règlement semble très compliqué car quotidiennement les équipes de la Sonelgaz sont sur place et essayent d’arrache-pied d’y parer, en vain. Quant à l’état du tronçon routier reliant l’ancienne ville de Draâ Ben Khedda à cette nouvelle cité, les travaux de son goudronnage ont été entamés cette semaine et sont en train d’être menés à une cadence accélérée. Ce qui augure d’une fin des travaux sous peu. Jusque-là, cette route est entièrement impraticable. Les nouveaux habitants de cette cité de logements sociaux espèrent également que la nouvelle école primaire dont les travaux de réalisation tirent à leur fin, soit réceptionnée cette année scolaire pour épargner à leurs enfants de longs déplacements quotidiennement vers les établissements scolaires situés dans l’ancienne ville. Il faut préciser que la nouvelle école, située au cœur de la cité des 1000 logements sociaux a été réalisée en un temps record et le rythme des travaux a connu une accélération depuis la fin du mois d’août. Ce qui laisse supposer également que l’école primaire en question entrera en service au cours de ce premier trimestre. L’autre point noir déploré par les habitants a trait à l’absence de tout commerce dans l’enceinte de la cité en dépit du fait que des centaines de familles y habitent. Pour acheter du lait ou du pain, il faut faire plus d’un kilomètre de trajet. Il en est de même pour les autres produits alimentaires de première nécessité. Il faut rappeler que la nouvelle cité des 1000 logements sociaux de Draâ Ben Khedda a été officiellement inaugurée par Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou, le 5 juillet dernier et elle a été d’ailleurs baptisée : « Cité de l’Indépendance, 5 juillet 1962 ».