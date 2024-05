«Les 15 pyromanes d’Oran viennent d’être arrêtés», a indiqué hier la cellule de communication et des relations extérieures prés la sureté de wilaya d’Oran. La même source a expliqué que «les mis en cause sont accusé d’avoir commis un incendie volontaire dans un bien public dans le quartier des Planteurs», situé dans le contrebas du mont de Murdjadjou et tout prés du quartier populaire de Ras El Aïin. Cette histoire remonte à la journée du 25 avril dernier, journée durant laquelle un gigantesque incendie s’est déclaré dans le quartier des Planteurs, tout près de Ras El Aïin, causant d’importants dégâts, ravageant des pans relevant de droit public. L’enquête enclenchée a été révélatrice de la volonté préméditée des 15 mis en cause en question qui, ces derniers ont été accablés par des preuves vivantes attestant les faits leur ayant été reprochés. «Les 15 pyromanes allumaient des brasiers dans des endroits habitables», a fait savoir la même source, ajoutant qu’«en plus des preuves tangibles qu’ils ont apportées, les mêmes enquêteurs ont saisi deux grands groupes électrogènes, deux voitures utilitaires chargées des branches inflammables». «Poursuivis pour des chefs d’inculpations liés à la criminalité, dont incendies volontaires, les 15 mis en cause ont été présentés devant le procureur du tribunal d’Oran », a ajouté la même source. La lutte contre la criminalité, dans toutes ses formes, se poursuit. Les dernières offensives en date ont été enclenchées distinctement par les éléments des différentes compagnies de la Gendarmerie nationale d’Oran. Ces opérations ont abouti aux démantèlements de plusieurs réseaux spécialisés dans l’organisation, via les côtes d’Oran, des voyages de la mort, la harga. Dans l’une des offensives, les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 53 individus dont 21 personnes de nationalité étrangère. La même offensive a été sanctionnée par la saisie de cinq embarcations, six moteurs de différents volumes et de différentes puissances,sept véhicules utilisés dans le cadre des différents mouvements et déplacements des mis en cause, 42 jerricans de capacité de 1260 litres de carburant, des bombes lacrymogènes, des téléphones cellulaires et des passeports en plus de trois importantes sommes d’argent. La première, qui est de la devise nationale, est de l’ordre de 450 millions de centimes tandis que la seconde est de 700 euros alors que la troisième est de 5000 livres libanaises. Présentés devant le parquet, les mis en cause sont poursuivis pour des chefs d’inculpations liés à association de malfaiteurs faisant partie d’une bande criminelle organisée spécialisée dans la traite humaine en organisant des traversées clandestines en contrepartie de la rémunération et non- dénonciation du crime d’émigration illégale perpétrée par les mis en cause dans le cadre d’une bande criminelle organisée.