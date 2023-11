Face au fléau de la sécheresse, les assureurs répondent présent. Les risques qui étaient inassurables, notamment la sécheresse et certaines maladies animales, le deviennent, désormais, par le truchement d'un nouveau dispositif mis en place par les pouvoirs publics. Ce dernier est présentement en phase de validation au niveau des compagnies nationales d'assurances. C'est ce que confie à L'Expression, Cherif Benhabilès, directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (Cnma) en marge du séminaire international, tenu, à Alger et portant sur les «solutions innovantes en assurance de biens et pertes d'exploitations subies par les opérateurs industriels».

«La sécheresse n'était pas assurable au même titre que certaines maladies animales, sont finalement prises en charge par ce nouveau dispositif qui oeuvre à changer cette donne. J'espère que ce dernier sera opérationnel d'ici la fin de l'année en cours», poursuit-il. Il s'agit en l'occurrence du dispositif d'assurance calamités agricoles (Daca), lequel a été proposé par la Cnma, afin de garantir une protection aux agriculteurs et aux éleveurs. Selon Benhabilès, il s'agit de mettre à niveau une certaine réglementation, notamment celle relative aux risques climatiques et autres. «Il nous incombe, à nous, acteurs des assurances, de formuler des propositions et de ne plus être dans l'attentisme. Nous sommes en contact avec des clients, avec des agriculteurs, qui subissent des pertes sensibles du fait du phénomène de changement climatique. Dans tous les cas, il est important de répondre par une réglementation adaptée et adéquate en vue de sécuriser les investissements et les revenus de tous les acteurs. Notamment les agriculteurs et les éleveurs en exercice», indique en outre Benhabilès qui évoque l'empreinte de l'expérience algérienne à l'échelle continentale. «Nous-nous inspirons de tous les modèles, pourvu que ces derniers soient opérants, l'essentiel est de les adapter et qu'ils soient efficaces. Quant à nous, nous jouissons d'une notoriété en matière d'expertise. Nous avons nos propres modèles, dont certains ont été exportés vers des Africains, et à la demande de ces derniers», signale Benhabilès qui rappelle la présidence de l'Algérie au niveau de l'organisation africaine des assurances. «Nous veillons à aider les agriculteurs à se développer et surtout à ce que les banques les accompagnent», souligne-t-il.

La Cnma a, ainsi, et à la faveur de ce séminaire, présenté ses solutions innovantes en matière d'assurance de biens et pertes d'exploitations subies par les opérateurs industriels, et ce, dans le but d'élargir son champ d'action au-delà du secteur agricole et automobile. Ces solutions, basées sur l'évaluation et la gestion adaptée des risques encourus par les opérateurs face aux multiples risques, ont été dévoilées devant un parterre de premiers responsables de groupes industriels publics et privés, d'hommes d'affaires, d' experts et de cadres de la Cnma. Cette rencontre, qui s'inscrit dans une démarche de proximité avec ses assurés et partenaires stratégiques, a permis aux dirigeants de la Cnma d'exposer les nouveaux produits destinés à assurer les différents risques, dont les risques industriels auxquels sont exposés les opérateurs économiques, tels que les arrêts de l'outil de production pour divers facteurs. À ce titre, Benhabilès a affirmé que la Cnma «est en train de connaître une nouvelle dimension non seulement dans le secteur des assurances agricoles et agroalimentaires, mais aussi dans d'autres domaines tels que l'industrie et le commerce». À ce propos, il a cité l'assurance destinée à couvrir les pertes d'exploitation des entreprises.

Affirmant que la Cnma souhaite se démarquer des produits d'assurances classiques proposés sur le marché, il a fait savoir que la caisse offre une nouvelle démarche dans la gestion des risques auxquels sont exposées des entreprises publiques et privées, notamment en matière d'assurance des pertes d'exploitation. À travers cette solution, la Cnma s'engage, a-t-il précisé, à proposer des alternatives aux entreprises pour faire face aux charges, entre autres, le paiement des salaires des travailleurs durant une période de 18 à 24 mois. «Ces produits d'assurance sont très importants et permettent de sécuriser davantage nos investisseurs.

La Cnma veut agir en tant qu'acteur qui protège l'économie nationale et d'aider à pérenniser l'activité des entreprises», a-t-il encore soutenu. «Nous avons remboursé plus de 20 milliards de dinars algériens au cours des cinq dernières années, et ce grâce à notre stratégie actuelle. Au cours de l'année 2020, nous avons indemnisé à hauteur de 7 milliards de dinars algériens, tous secteurs confondus, notamment celui de l'agriculture et la branche automobile, ce qui renseigne sur la capacité de la Cnma à faire face aux risques majeurs», a conclu Benhabilès.