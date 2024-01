Les chiffres ont encore parlé par la voix du directeur de l'éducation (DE), Ali Merah, qui organisait avant-hier une conférence de presse au niveau du siège de la wilaya de Bouira, leur communiquant son optimisme et sa détermination à impulser une nouvelle dynamique avec la reprise du travail après les vacances d'hiver. Cette reprise s'est déroulée dans la sérénité qui a marqué aussi le premier trimestre. Concernant les établissements scolaires, le responsable du secteur a fait savoir qu'ils sont au nombre de 759 répartis en 61 lycées, 131 CEM et 567 écoles primaires. Pour l'encadrement pédagogique des 216 319 élèves, le conférencier a rappelé qu'ils sont 20 845 personnes comprenant les enseignants, les conseillers et les ouvriers professionnels. Le secteur a vu, à la faveur de la rentrée scolaire, son patrimoine immobilier augmenter de 9 groupes scolaires, de 3 CEM et d'un lycée.

Sur le plan de l'extension, de la restauration, de l'orientation et du suivi, le secteur a enregistré à la même période 7 cantines, 2 unités pour l'écoute, le conseil et le suivi, ainsi que 3 nouvelles classes et 7 stades. Grâce à la réception de ces nouvelles structures qui ont introduit un bol d'oxygène dans certains établissements où la nécessité a conduit dans l'un d'eux à transformer 2 dortoirs en classes, selon le DE, le nombre d'élèves pour l'année 2024 se répartit ainsi: à l'école primaire, ils sont 112 075 élèves formant 4 354 groupes pédagogiques. Ils sont au CEM 7 246 élèves pour 2 065 groupes pédagogiques et, aux lycées, 32 594 élèves pour 1 343 groupes pédagogiques. Les chiffres vont encore valser à propos du chauffage où le secteur a consacré 2 500 000 DA pour les lycées, 1 800 000 DA pour les CEM et 1 milliard DA pour le primaire. Les opérations de réhabilitation ont touché 9 lycées, 19 CEM et 19 écoles primaires, dont les deux dortoirs, dont nous avons parlé plus haut. Ces opérations se poursuivent et concernent 106 écoles, a indiqué le même responsable. Pour cette rentrée, la prime de scolarité qui était de 5 000 DA a été amenée à hauteur de 6 500 DA grâce à la part complémentaire de la wilaya pour un total de 67 400 DA. À propos du livre scolaire, ce sont 65 315 élèves à avoir bénéficié de cette mesure sociale mise en place pour les plus indigents et ayant donc eu droit à la prime de scolarité, les fils d'enseignants et les élèves de première année scolaire. Pour cette catégorie d'élèves, les livres ont été gratuits à cette rentrée, a indiqué le conférencier. Quant aux achats de lunettes de vue, dont le port est recommandé par le médecin, ce sont 2 500 élèves qui ont bénéficié de cette action sociale pour un coût estimé à 5 947 025 DA. Évoquant la situation dans le domaine du transport scolaire, le même responsable a annoncé la création de 56 lignes nouvelles avec 201 bus, qui sont des biens communaux et 601 bus appartenant aux privés. Enfin, le trousseau scolaire a profité à 25 075 élèves. Alors que la nouvelle année est à peine entamée, le ministère pense déjà à 2025 avec la création de nouveaux postes pour 14 agents d'administration, 1 agent de bureau, 1 comptable et un technicien en information. De même que pour la réussite de l'année en cours, s'est tenue une conférence nationale les 2,3 et 4 janvier dernier pour tenter d'alléger les épreuves d'examen, a déclaré Ali Merah.