En visite de travail et d'inspection hier à Béjaïa, le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Ahmed Bidani, n'a pas tari d'annonces aussi importantes pour les investisseurs que pour l'économie nationale. S'agissant de la promotion et de l'encouragement de l'investissement dans la secteur, les annonces faites par le ministre ne peuvent être que de nature à booster le secteur. Que l'on en juge: réduction des impôts, l'imposition qui était de l'ordre de 19% est désormais réduite à 9%. Les taxes douanières sont également revues à la baisse. Elles étaient de 30% et présentement elles vont connaître une baisse de 25%, soit de 30% à 5%. Des crédits bonifiés seront accordés à tout investisseur désireux de s'impliquer dans cette dynamique. L'État prendra en charge les taux de bénéfice bancaire. Des conventions avec les assurances sont au programme pour encourager encore les investisseurs dans ce secteur, qui produit actuellement, plus de 3 500 tonnes.

Ce sont là les mesures prises hier par le ministre. Des décisions qui visent à améliorer la production nationale laquelle passera, selon lui, à 4 000 tonnes d'ici la fin de l'année. À l'horizon 2030, cette production passera à 30 000 tonnes. Actuellement plus de 61 fermes aquatiques sont en activité, dont quatre dans la wilaya de Béjaïa. Plusieurs chantiers relevant de son secteur, il a inspecté plusieurs fermes aquacoles implantées au niveau du port de Béni K'sila, appartenant aux entreprises ‘Aqua Cap', ‘Bougie Fish' et ‘Ferme Bleue'. Trois de ces fermes sont en cours d'extension pour une production supplémentaire de 600 t/an, ce qui fera passer la production de la wilaya à 1 500 t/an, après la mise en eau d'environ cinq millions d'alevins. Profitant de sa présence sur les lieux, le ministre, s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de réalisation du port de Béni K'sila ainsi que les résultats de l'enlèvement des débris et des épaves de bateaux abandonnés là par leurs propriétaires depuis de longues années. Il a en outre écouté les doléances des professionnels du secteur activant dans la région et à répondu à leurs questionnements, notamment les marins, les armateurs, les femmes spécialisées dans la réparation des filets ou dans le tri des poissons pêchés ainsi que les différents investisseurs dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture.