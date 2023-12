La wilaya de Tizi Ouzou possède actuellement des silos à même de stocker quelque 150 000 quintaux de légumes secs et de céréales. Des quantités insuffisantes pour assurer un stock de sécurité à court terme. Afin de pallier cette situation et dans le cadre de la politique agricole de l'État concernant les cultures stratégiques, la wilaya vient de bénéficier de trois nouveaux silos renforcer ses capacités de stockage. Ces silos de 50 000 quintaux sont répartis entre trois daïras connues d'ailleurs pour leur spécialité dans les céréales et les légumes secs à savoir Draâ El Mizan, Fréha et Souamaâ.

Au chapitre de la disponibilité des produits de large consommation, comme les légumes secs, les services concernés assurent que les lentilles, le riz et les poids chiches sont actuellement disponibles à l'exception des haricots blancs qui connaissent une certaine pénurie. Un produit qui sera d'ailleurs incessamment présent sur les étals. Toutefois, il convient de noter que ces derniers jours, les prix des légumes secs ont connu une hausse vertigineuse au point que les haricots blancs sont vendus, quand ils sont disponibles, à 500 dinars chez les détaillants. Dans les supérettes d'Agrodiv, ils ne sont pas pour l'instant disponibles.

Toujours dans le registre des nouveautés, les services concernés indiquent que la distribution a été réorientée vers la méthode classique. Les quantités vendues ne sont plus plafonnées afin de permettre aux grossistes de s'approvisionner depuis les coopératives, selon la demande. Cette démarche est à même d'éviter l'émergence de pénuries exploitées pour augmenter les prix et ainsi grever les budgets des ménages. La démarche est fortement attendue par les citoyens, car actuellement, certains produits tels que les poids chiches et les haricots blancs qui connaissent une certaine pression, ont vu leurs prix prendre leur envol pour atteindre 600 dinars le kilogramme pour les premiers et 500 dinars le kilogramme pour les seconds. Le riz, quant à lui, connaît une variation des prix incompréhensible car il est cédé à 150 dinars le kilo chez certains commerçants et 300 dinars le kilo chez d'autres. Une différence que les citoyens ont du mal à expliquer.

Enfin, il est à signaler que la production céréalière a connu une baisse sensible dans la wilaya de Tizi Ouzou. Durant la saison des moissons de l'année en cours, la wilaya a enregistré 88, 382 quintaux alors qu'en 2019, la production était pratiquement le double, avec 175 000 quintaux. En 2022, la wilaya de Tizi Ouzou avait enregistré une hausse sensible de sa production, avec une moisson estimée à 145 300 quintaux. À rappeler également que la wilaya est à grande

majorité au relief montagneux non adapté à la culture céréalière. Quelque 58 de ses 67 communes sont des zones montagneuses. Ce qui la prédispose à une vocation agricole de montagne, plus que toute autre filière.