Ouverts lundi, les travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya ont été axés sur la présentation et l'examen de la communication du wali sur les activités de la wilaya au titre de l'année 2023, la présentation et l'adoption du Pdau de la commune Fenaïa- Il-Mathen, la situation sur les intempéries du mois de mars 2024, la préparation de la saison estivale 2024 et le plan de prévention des feux de forêt et compte rendu sur l'état des indemnisations. Dans son allocution, le président de l'APW, Bachir Barkat, a fait un tour d'horizon sur les questions d'actualité mettant en avant la position de l'institution qu'il préside sur la situation socio-économique et politique de la wilaya.

Au cours de son intervention, le chef de l'exécutif a confirmé que la relance économique que connaît la wilaya à travers la réception de nombreux projets, le lancement d'autres, s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de développement local et national basé sur les directives du gouvernement et les 54 engagements du président de la République, visant à accélérer le développement et à créer une richesse économique.

Le wali s'est engagé devant les élus à faire de son mieux pour mettre effectivement en oeuvre tous les projets et surmonter les difficultés qui peuvent entraver tout projet, appelant tout un chacun, y compris les élus, la société civile et les citoyens, à contribuer à cet effort qui permet le développement et le bien-être du citoyen.

Le directeur du tourisme a expliqué, en présentant la préparation de la saison estivale que 10 nouveaux projets ont été livrés pour cette saison estivale, dont l'aménagement de deux plages d'un montant de 40 millions DA à Melbou et Béni-Ksila, l'élaboration de plans d'aménagement de 21 plages à travers sept communes. Six projets et une étude de préparation de deux sites touristiques dans la commune de Tichy et Tizi N'berber sont au programme.

En ce qui concerne le processus de numérisation, une plate-forme numérique a été préparée afin de faciliter l'envoi des statistiques et la gestion de la saison estivale. Une somme d'argent a été allouée pour soutenir les communes dans la préparation de la saison estivale, d'une valeur de 10 millions par commune. Le Conservateur des forêts a, pour sa part, présenté le plan de prévention des incendies de forêt pour l'année 2024, ainsi que les mesures prises pour intervenir lors du déclenchement des incendies, notamment pendant la saison estivale, et les équipements disponibles, qu'ils soient matériels ou humains, en coordination avec la Protection civile. Il a également abordé certaines des difficultés auxquelles le secteur a été confronté durant la saison dernière, avec la correction des lacunes au cours de cet été à travers la coordination et l'implication de tous les secteurs concernés pendant la campagne et le processus de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, ainsi que la coordination entre toutes les parties prenantes. Il est question d'efforts continus au niveau des départements et des municipalités pour exploiter les équipements, en fournissant des ressources matérielles et humaines, en plus de supprimer les points de dépôt aléatoires de déchets à l'intérieur ou à proximité de la forêt.

Le Conservateur des forêts a annoncé l'ouverture de sentiers forestiers dans chacune des communes de Toudja, Taourirt-Ighil, Boukhlifa, Ighil-Ali, Malbou et Ouzelaguen.

En ce qui concerne l'indemnisation des agriculteurs touchés par les incendies de forêt, le directeur des services agricoles a déclaré que 7 522 ruches vides ont été distribuées au profit de 545 paysans affectés.

Quant au programme d'arbres fruitiers, concernant le processus d'indemnisation, le directeur a évoqué 12 opérations, dont 379 643 arbres de différents types distribués.