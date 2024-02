«L'organisation des «Portes ouvertes» aux citoyens intervient en concrétisation du plan de communication de l'Armée Nationale populaire pour l'année 2023-2024», a affirmé le commandant de la base navale principale de Mers El Kebir Belhadj Boucif, le général Abderrazak Mohamed. Intervenant à l'occasion du coup d'envoi qu'il a donné à cette festivité organisée par les forces navales, le même haut responsable militaire a expliqué que «ce plan de communication vise le renforcement du lien Armée-Nation et la construction des passerelles de communication entre l'ANP et la société civile». Cette activité, qui est ouverte à la population, s'inscrit dans le cadre des «Journées portes ouvertes sur les Forces navales». Elle a été organisée à la base navale principale de Mers El Kebir, Chahid Belhadj Boucif, rattachée à la 2ème Région militaire, en présence du commandant de la façade maritime de l'Ouest du pays, le général-major Benayad Abdelhak, des autorités militaires et locales. Dans l'allocution qu'il a prononcée lors du coup d'envoi de ces deux journées, le général Abderrezak Mohamed n'a pas non plus omis au passage de mettre en exergue l'organisation de ces «Portes ouvertes», d'autant plus, a-t-il expliqué, que cette activité coïncide avec la célébration du 56ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la base navale principale de Mers El Kebir, le 2 février 1968, avant même la date fixée dans les accords d'Evian. La même activité est destinée aux populations locales, dans toutes leurs souches, catégories et tranches d'âges. Le commandant de la base navale de Mers El Kebir, le général Abderrazak Mohamed a, dans ce chapitre bien nommé, affirmé que «cette manifestation, qui est d'une durée de deux jours, est organisée par le Commandement des Forces navales», soulignant qu'elle «permet aux citoyens de connaître de visu le niveau du professionnalisme atteint par l'institution militaire, la compétence de ses cadres et le saut qualitatif réalisé par les Forces navales algériennes dans les domaines de la formation, de l'organisation et de l'armement». Riche et varié est le programme proposé aux visiteurs de la Base Navale de Mers El Kebir. La première journée de ces Portes ouvertes est organisée au profit des visiteurs de la Base navale principale de Mers El Kebir, parmi lesquels les autorités civiles et militaires, des journalistes et des citoyens, a été marquée par une visite guidée de plusieurs navires de guerre dont disposent les Forces navales algériennes amarrés à la base, dont le navire de commandement et de déploiement des troupes Kalaat Beni Abbes et le navire croiseur des hautes mers. Ce dernier est entré en service au cours de l'année 2023, en plus du voilier-école et un certain nombre de navires de guerre. Aussi, cette même manifestation a permis aux citoyens de connaître de près le niveau de professionnalisme des Forces navales algériennes, la compétence de ses cadres et le développement et la modernisation atteint. Elle permet également de connaître les spécificités techniques et opérationnelles des navires de guerre, relevant des Forces navales algérienne et le mode de fonctionnement et d'intervention, que ce soit dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ou celles ayant trait à la défense des frontières maritimes ou encore en matière de lutte contre toutes les formes du crime organisé.