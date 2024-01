Avançant inexorablement contre la ténacité d'un temps changeant au gré de changeantes, et par ricochet, d'agaçantes et ennuyeuses températures de saisons différentes en ce bizarre hiver du début de la seconde moitié de janvier 2014, Me Abdelaziz Hamdani, l'élégant et chevronné avocat d'Alger-Centre, était ce mercredi matinal, frais et dispos à la cour de Tipaza, pour un sensible dossier de faux et escroquerie, un dossier que seuls les trois magistrats de la chambre correctionnelle pouvaient décortiquer et trouver la faille que n'a pas pu déceler l'inexpérimenté juge unique du tribunal. Redoutant un énième et nécessaire renvoi, le conseil fera bon coeur contre mauvaise fortune, et se dirigera illico presto au tribunal de Sidi - M'Hamed-Alger, où là aussi, un important dossier portant sur une grosse affaire civile, devait le voir filer de suite vers la capitale, via la voie rapide, qui passe par Ben-Aknoun, «Drid Hocine», l'avenue de l'ALN et Tafourah.

La préférant à l'axe «Rostomia»ex-. Chevalley- Bâb El Oued et Square «Port-Saïd». Laissant derrière lui ses confrères sur un braséro, Me Hamdani, pensait déjà au procès qui se tiendra finalement vers la fin janvier 2024.

Nous voyons mal un appel pour une histoire à dormir debout, mettant aux prises deux ivrognes qui s'étaient pris à la gorge, lorsque l'alcool leur est monté derrière le cervelet!

Ou encore, un parquetier, en mal de boulot, qui interjette appel contre un verdict jugé indulgent, dans une histoire de vol, où le mari avait en fin d'audience, pardonné, et retiré sa plainte contre le beau-frère!