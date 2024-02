Les médecins internes exerçant au niveau du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nédir Mohamed de la ville de Tizi Ouzou ont organisé une journée de protestation, ce dimanche pour réclamer de la sécurité et l'amélioration de l'encadrement de leurs études de fin de cycle.

L'action organisée par leur collectif se voulait, selon leur représentant, un appel aux responsables concernés pour intervenir rapidement contre d'abord le phénomène de la violence qu'ils subissent au sein de tous les blocs ainsi que l'amélioration de l'encadrement durant leur stage.

Les futurs médecins ont ainsi tenu à mettre à profit cette journée de protestation pour signaler des agressions devenues quasiment quotidiennes dont ils sont victimes.

En effet, ces derniers réclament, d'un côté, des moyens de sécurité et de protection contre les agressions émanant généralement de malades et parents de malades insatisfaits.

Les internes sont la première victime de cette frustration des malades qui souffrent eux aussi de manques souvent inexpliqués et injustifiés. Ce désarroi engendre des actions violentes allant jusqu'à l'agression. Ce qui fait que le médecin interne est la première victime étant donné qu'il est le plus accessible, explique un jeune médecin interne. D'un autre côté, cette catégorie réclame une amélioration de l'encadrement de leurs études de fin de cycle. Ce qui indique que les futurs médecins ne sont pas satisfaits de la qualité de leurs formations en tant que médecins.

En fait, les agressions contre le personnel soignant ne sont pas un fait nouveau.

Les internes ne font qu'exprimer un mal qui ronge l'hôpital depuis des années. Malgré les moyens financiers et matériels mis par l'État dans l'amélioration de la qualité des soins prodigués aux citoyens, ces derniers souffrent toujours de lacunes allant jusqu'à en faire des individus violents et agressifs. D'aucuns auront remarqué que la communication entre les malades et leurs parents d'un côté et le personnel soignant de l' autre est très mauvaise. Des témoignages affirment en effet que les violences ont toujours été un moyen de se faire entendre.

La violence des malades a, à son origine, un sentiment de manque de considération et de respect, de l'avis de beaucoup de citoyens interrogés à l'hôpital. De son côté, le personnel soignant pointe du doigt un problème situé en amont et dont la prise en charge prend énormément de temps.

En effet, le personnel soignant se trouve souvent débordé par la surcharge des services en général et particulièrement les urgences. En cause, des établissements de santé de proximité qui ne jouent pas ou peu leur rôle au niveau local. Ces polycliniques et les Epsp ne prennent pas ou rarement les soins spécialisés à cause du manque de médecins spécialisés ou d'équipement. Ce qui contraint le médecin présent à orienter systématiquement les malades vers le CHU provoquant ainsi la surcharge dans cet établissement universitaire de dimension régionale. Enfin, un diagnostic sommaire de la situation fait ressortir deux importantes causes de ces violences.

Le manque de communication aggrave le stress des malades et de leurs parents qui se sentent mal considérés et désemparés. De leur côté, les établissements de proximité ne jouent pas leur rôle dans le processus de soins à cause du manque de médecins et de matériel. Ce qui provoque une surcharge dans les services du CHU Nédir. Aussi, il devient clair que le souci soulevé par les internes nécessite des solutions en amont et en aval, outre la nécessaire facilitation de l'accès aux équipements comme la radio et les analyses par des malades très angoissés par la nécessité de débourser systématiquement chez les privés.